В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая торговала автомобилями для ВСУ

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Злоумышленники наладили схему реализации автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ и благотворительных организаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Организовал мошенническую схему житель Львовщины, взяв у подельника жителя Тернопольской и Хмельницкой областей. Злоумышленники посредством поддельных документов, полученных от благотворительных организаций, в течение 2023-2024 годов завозили на территорию Украины автомобили в качестве гуманитарной помощи, а затем продавали их через интернет.

Доказано, что таким способом они продали 8 автомобилей по цене от 2500 до 7500 долларов. В результате таких махинаций в государственный бюджет не было уплачено почти 2 миллиона гривен.

"Следователи полиции при процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры сообщили всем фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ч.2 ст.222 УК Украины – мошенничество с финансовыми ресурсами, совершенное организованной преступной группой", - добавили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у людей почти полмиллиона гривен за несуществующие авто.