На Житомирщине мужчина пытался ограбить ювелирный магазин хоккейной клюшкой

фото: Национальная полиция

В Бердичеве Житомирской области местный житель попытался ограбить ювелирный магазин, разбив витрину самодельным орудием — хоккейной клюшкой с примотаной металлической трубой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 9 мая. На место происшествия прибыли работники следственно-оперативной группы Бердичевского райотдела полиции.

Злоумышленником оказался 34-летний горожанин, у которого раньше уже были проблемы с законом — его задержали.

Полиция сообщила задержанному о подозрении в покушении на грабеж. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

За совершенное мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Луцке задержали грабителя, который похитил ювелирные изделия на 40 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.