Третья атака БпЛА за день: россияне не прекращают обстрелы Сумщины
В Сумской общине в третий раз за понедельник, 12 мая, зафиксирована атака российского дрона, ранен гражданский
Об этом сообщила Сумская МВА, передает RegioNews.
"В третий раз за сегодняшний день российский БПЛА атаковал Сумскую общину. Ранен гражданский в Стецьковском старостате", – говорится в сообщении.
Ранее в Сумах в результате атаки российского дрона есть один погибший и трое раненых – дрон попал в авто энергетиков.
Кроме того, утром два беспилотника атаковали окраину Сумской общины. Повреждены автомобили и дома. Обошлось без раненых.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.
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