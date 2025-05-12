За сутки украинские пограничники сбили 6 вражеских "шахедов" и 12 FPV-дронов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За сутки мобильным огневым группам пограничников удалось уничтожить 6 вражеских "шахедов". Один беспилотник сбили на Черниговщине, три – на Николаевщине, еще два – на Одесщине.

"Заметив воздушные цели, пограничники открыли прицельный огонь по вражеским дронам-камикадзе типа "shahed-136/131". Благодаря слаженным действиям и точности, шесть "шахедов" были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Сумской области бойцы 5 пограничного отряда уничтожили 12 российских FPV-дронов.

Напомним, через неделю украинские пограничники уничтожили и ранили почти 400 российских захватчиков.