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12 мая 2025, 15:29

За сутки украинские пограничники сбили 6 вражеских "шахедов" и 12 FPV-дронов

12 мая 2025, 15:29
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фото: ГПСУ
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Россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, используя, в частности, «шахеды»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За сутки мобильным огневым группам пограничников удалось уничтожить 6 вражеских "шахедов". Один беспилотник сбили на Черниговщине, три – на Николаевщине, еще два – на Одесщине.

"Заметив воздушные цели, пограничники открыли прицельный огонь по вражеским дронам-камикадзе типа "shahed-136/131". Благодаря слаженным действиям и точности, шесть "шахедов" были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Сумской области бойцы 5 пограничного отряда уничтожили 12 российских FPV-дронов.

Напомним, через неделю украинские пограничники уничтожили и ранили почти 400 российских захватчиков.

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