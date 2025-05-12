За сутки украинские пограничники сбили 6 вражеских "шахедов" и 12 FPV-дронов
Россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, используя, в частности, «шахеды»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
За сутки мобильным огневым группам пограничников удалось уничтожить 6 вражеских "шахедов". Один беспилотник сбили на Черниговщине, три – на Николаевщине, еще два – на Одесщине.
"Заметив воздушные цели, пограничники открыли прицельный огонь по вражеским дронам-камикадзе типа "shahed-136/131". Благодаря слаженным действиям и точности, шесть "шахедов" были уничтожены", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Сумской области бойцы 5 пограничного отряда уничтожили 12 российских FPV-дронов.
Напомним, через неделю украинские пограничники уничтожили и ранили почти 400 российских захватчиков.
Ночью украинская ПВО уничтожила 55 "шахедов" и дронов-имитаторовВсе новости »
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