Путин прибег к политическому айкидо и отверг ультиматум Европы

Все ожидаемо. Предложение Путина – сесть за стол переговоров в двустороннем формате в Турции 15 мая – ничто иное, как возвращение к требованиям 2022 года с отказом от армии, языка и веры (в реальном измерении). Ну, и официальным признанием по агрессору приобретенных территорий

Все ожидаемо. Предложение Путина – сесть за стол переговоров в двустороннем формате в Турции 15 мая – ничто иное, как возвращение к требованиям 2022 года с отказом от армии, языка и веры (в реальном измерении). Ну, и официальным признанием по агрессору приобретенных территорий

иллюстративное фото: росСМИ

Такой формат переговоров вряд ли будет эффективным, несмотря на ожидания Трампа. Потому что Москва ожидает "компромиссов" только от Украины, тогда как ни от одной из своих "целей СВО" они не готовы отказаться. Зачем Путину этот этап переговоров? Цель одна – объявить, что Украина "срывает мирный процесс". Надо понимать, что все переговоры ФСБ всегда расценивала как элемент гибридной войны – так будет и в этот раз. Пропагандирующая машина будет раскручивать месседж, что Украина, мол, не хочет мира. К сожалению, зерна этой лжи имеют достаточно благодатную почву в разных западных обществах. Поэтому уже сегодня нам нужно объяснять мировым СМИ и иностранным политикам, что "стамбульская ловушка" – это провокация, адресованная не только нам, а в первую очередь – им. И здесь самый главный вопрос: воплотит ли в понедельник, 12 мая, Европа вместе с США тот план, который был согласован в Киеве. А именно - введение дополнительных санкций и усиление способностей ВСУ. Поэтому, подытоживая, следующая неделя действительно покажет, понимают ли в принципе наши партнеры, что пришло время действовать, если они хотят быть субъектными. Ну, либо снова будут писать о надеждах, погружаясь в совершенно очевидные иллюзии.

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