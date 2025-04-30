"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США

Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?

Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?

фото: Офис президента

Похороны как повод

В мировой политике часто бывает так, что поводом для судьбоносных встреч, которые кардинально меняют ситуацию в отношениях двух стран или вообще в будущем целого региона, могут стать совершенно неожиданные события. Так произошло и в нашей истории, истории российско-украинской войны, истории отношений Украины и главного западного (пока что) партнера – США. Этим событием стала смерть Папы Франциска, точнее, церемония его похорон.

Разумеется, на эту церемонию не могли не прилететь ни президент Украины Владимир Зеленский, ни тем более президент США Дональд Трамп, хотя один управляет в основном православной страной, а другой – преимущественно протестантской. Такое событие " это, конечно, не столько про религию, сколько про геополитику.

А если уж эти два персонажа, ключевые для нашей современной истории, прилетели в одно место и в одно время – то вполне логично было бы им встретиться и поговорить. Что, собственно, и произошло. Переговоры в Ватикане состоялись " переговоры, которые обе стороны охарактеризовали в своих официальных комментариях как положительные, перспективные и т. п.

Что, в свою очередь, вызвало бурную реакцию российских пропагандистов. (Кремль и его лавровский "филиал", разумеется, такие события официально не комментируют, но действуют другими способами, один из которых – ручные медиапропагандисты.) Некоторые, вроде Сергея Маркова, которого все называют политологом, забывая, что он вообще-то бывший депутат Госдумы от "Единой России", даже дошли до обвинений в адрес Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона в "отравлении Трампа демоническими силами". Но что же на самом деле произошло в соборе Святого Петра – и чего ждать Украине от этой встречи?

Когда судьба – и Европа – играют человеком

Да, конечно, риторика Дональда Трампа изменилась. Но, поскольку мы смотрим на мир не "демоническими" глазами, как российский "политолог" Марков, то рассмотрим этот вопрос трезво и комплексно.

Для начала отметим, что дрейф Трампа в сторону Украины ожидался давно, еще до его инаугурации. Во-первых, президент главной демократической страны мира, какими бы ни были его личные взгляды, просто будет вынужден учитывать общий вектор существования и развития своей страны, своего мира. Например – и нынешний президент Украины Владимир Зеленский, и его предшественник Петр Порошенко начинали вовсе не как патриоты (одного волновали "плюсы в советском прошлом" и "какая разница, как называется улица, лишь бы она была освещена", другой назначил главой своей Администрации Бориса Ложкина, который продвигал какую угодно идеологию, но точно не позднюю порошенковскую "армию, язык, веру") – но были вынуждены трансформироваться под давлением обстоятельств и общества. С Трампом происходит, не может не происходить, нечто подобное.

Во-вторых, анализируя будущее президентство Дональда Трампа, в частности, в вопросе миротворческой деятельности в российско-украинской войне, автор этой статьи предполагал, что после провала переговоров с Владимиром Путиным (а они вполне очевидно провалились) президент США просто в силу своего нарциссизма будет вынужден перейти на сторону Украины – чтобы доказать хозяину Кремля ошибочность его упорства. Что-то подобное сейчас и происходит. Трамп обиделся на то, что Путин сорвал его планы остановить войну к концу символических первых ста дней второго президентства – и, возможно, будет действовать соответственно.

В-третьих, и тут стоит согласиться с Марковым – персона Макрона сыграла немалую роль. Поскольку победитель немецких выборов Фридрих Мерц только готовится вступить в должность канцлера, то именно президент Франции выступил главной действующей фигурой в процессе, который многие называют "пробуждением Европы". Старый свет действительно понял, что спрятаться под американским ядерным зонтом уже не получится – и начал говорить и, что гораздо важнее, действовать в направлении возвращения собственной геополитической субъектности. И это услышали не только на Банковой, в Кремле, но и в Белом доме. Трампу просто придется учитывать появление геополитических амбиций объединенной Европы. И серьезно ссориться с этим старым-новым игроком вряд ли входит в интересы 47-го президента США – это не "прыжок" на Гренландию или даже Канаду.

Остановится ли война уже послезавтра

Так чего же ждать от обновленного Трампа? Во-первых, не стоит сразу же надеяться на отправку в Украину "Томагавков". Такого, разумеется, не будет. Хотя военная помощь Украине, вероятно, всё же будет продолжена – и, возможно, даже усилена (опять-таки, чтобы насолить России и лично Путину).

Во-вторых, Белый дом всё же будет пытаться так или иначе договориться с Кремлем. Но при этом необходимо четко понимать две важные вещи. Это, с одной стороны, кейс "редкоземельной" сделки. Вспомните, с каким предложением вышли Соединенные Штаты на этот трек – и до каких рамок снизили свои аппетиты впоследствии. А всё потому, что Украина проявила себя непоколебимым партнером – конечно, при поддержке Европы, которая пообещала дальнейшую помощь даже в случае самоотстранения США. Трамп понял, что Киев просто так не продавить. Что на стороне нашего государства – весь остальной демократический мир, с которым придётся считаться. Соответственно, и с будущим соглашением о мире или перемирии будет так же – самые неприемлемые для Украины пункты рано или поздно будут сняты.

С другой стороны, именно российский президент всё равно остается "социально близким" для Трампа – и потому тот будет пытаться оставить определённые преференции для Российской Федерации. Не настолько наглые, как признание российской юрисдикции над Крымом (украинского или американского признания, неважно), но они будут. Так что не стоит ожидать требований об освобождении всех украинских территорий или безусловной передачи Украине Запорожской АЭС.

И в-третьих – абсолютно точно не стоит ожидать остановки войны в ближайшие месяцы. Несмотря на все проблемы в российской экономике, несмотря на бунты в российской армии и облавы на потенциальных "героев СВО" уже в Москве – еще какие-то ресурсы, чтобы сжечь их в топке войны, у Владимира Путина есть. И потому он будет пытаться оттянуть неизбежное до последнего – играя в такие вот псевдопереговоры с Трампом, объявляя псевдоперемирия, на которые Украина и мир всё меньше будут реагировать.

Итак, подытоживая "римские каникулы" Дональда Трампа – во время них не произошло а) ничего неожиданного, б) никакого кардинального поворота. Но президент США, похоже, понял две важные вещи.

Первая – это то, что Владимир Путин водит его за нос. А людям вроде Трампа это, мягко говоря, не очень нравится.

Вторая – это то, что Украина не останется в одиночестве и не проиграет России даже после отказа в помощи со стороны США. А это, в свою очередь, означает, что фактор "соглашайтесь на любые условия, иначе потеряете всё" давления на Украину больше не работает.

Вот в этом и весь секрет переговоров в соборе Святого Петра. Дональд Трамп – персонаж своеобразный, но вместе с тем и предсказуемый. Хотя и остается при любых условиях Дональдом Трампом – президентом интересов, а не ценностей.