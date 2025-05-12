В Черновицкой области на границе с Румынией у пассажирки авто обнаружили амфетамин

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Вечером 11 мая в автомобильный пункт пропуска "Дяковцы" прибыл легковой автомобиль марки "Мерседес". В машине находилась украинка 1998 года рождения. Во время проверки у нее обнаружила два пакета с кристаллическим веществом, которое по своим признакам похоже на амфетамин.

Во время беседы женщина призналась, что приобрела наркотическое вещество у неизвестного лица, с которым она познакомилась через одного из мессенджеров.

Обнаруженное вещество, общим весом 31 грамм, направлено на экспертизу.

Напомним, на Буковине пограничники задержали злоумышленников, которые за 8500 долларов должны были переправить "клиента" в Румынию.