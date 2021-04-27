Депутаты избрали главой Киевского облсовета Наталью Гунько

Киевский областной совет будет возглавлять депутат от "Слуги народа"

Киевский областной совет будет возглавлять депутат от "Слуги народа"

Фото: из открытых источников

Вместо отправленного в отставку с поста председателя Киевского облсовета Александра Склярова на эту должность депутаты поддержали кандидатуру Натальи Гунько.

Об этом сообщает издание Страна.UA, передает RegioNews.

За ее назначение проголосовали 58 из 84 депутатов.

Первым заместителем главы Киевского облсовета депутаты избрали представителя фракции "За будущее" Ярослава Добрянского.

Также заместителем председателя областного совета стала Татьяна Семенова от "Европейской Солидарности".

Справка: Наталья Гунько родилась в 1979 году в г. Бровары Киевской области. Окончила Киевский национальный университет внутренних дел (Правоведение) и экономический факультет КНУ имени Тараса Шевченко (Банковское дело). Также училась в "Университете менеджмента образования" (Публичное управление и администрирование). С 2003 по 2008 гг. работала секретарем Шевченковского районного суда города Киева. С 2008 года по ноябрь 2020 года - юрисконсульт, директор по ООО "Гильдия права".

В 2015 году была избрана депутатом облсовета от Радикальной партии Олега Ляшко. В 2020 году стала депутатом Киевского облсовета по списку партии "Слуга народа" под №3.

Член комиссии по вопросам капитального строительства, архитектуры, транспорта, связи, топливно-энергетического обеспечения и развития инфраструктурных объектов.

Напомним, 27 апреля председателя Киевского облсовета Склярова отправили в отставку.