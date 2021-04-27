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27 апреля 2021, 14:09 372

Председателя Киевского облсовета Склярова отправили в отставку

27 апреля 2021, 14:09 372
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Депутаты собрались на сессию для смены руководства областного совета
Депутаты собрались на сессию для смены руководства областного совета
Фото: Facebook
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Сегодня, 27 апреля депутаты отправили в отставку главу Киевского облсовета Александра Склярова.

Об этом сообщают Telegram-канал Pavlovsky.news, нардеп Виктория Сюмар, передает RegioNews.

Александра Склярова считают близким к подсанкционному нардепу Александру Дубинскому, которого ранее исключили из франкции "Слуга народа" и сняли с должности главы Киевской областной организации правящей партии.

За снятие с должности Склярова проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов - 84.

Также в отставку отправили его заместителей Марину Сапожко и Валерия Ксензенко.

Киевский областной совет отправил в отставку Александра Склярова и весь президиум облсовета. За это проголосовали 59 депутатов. Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это... Страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, который не собирался де-факто с нового года", - написала Виктория Сюмар.

Перед этим депутат Киевского областного совета 8-го созыва от "Европейской Солидарности" Татьяна Семенова сообщала, что Скляров заблокировал проведение сессии, сессионный зал был закрыт.

В ответ на просьбу открыть помещение Александр Скляров сказал, что "продолжается страстная неделя".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Киевского облсовета отказывается созвать сессию по тарифам.

27 ноября "Слуга народа" Скляров со второй попытки избран главой Киевского облсовета.

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заявление облсовет сессия Киевская область Александр Скляров

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