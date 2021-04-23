Ивано-Франковский областной совет требует запретить "ОПЗЖ” и "Партию Шария”

Обращение к центральной власти приняли депутаты на сессии

Обращение к центральной власти приняли депутаты на сессии

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На заседании шестой сессии Ивано-Франковского облсовета принято восемь обращений к президенту, ВРУ, Кабмину и правоохранителям по различным вопросам, среди которых и обращение о запрете деятельности антиукраинских политических партий «Оппозиционная платформа – за жизнь» и «Партия Шария».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галицкий корреспондент.

Ивано-Франковский облсовет принял обращение о запрете деятельности антиукраинских политических партий "Оппозиционная платформа – За жизнь” и "Партия Шария”.

Украина вынуждена и сегодня противостоять гибридной войне с российским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах нашего государства, существует также внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подрывает основы государства. Названные партии мимикрировали и появились под другими названиями. Сейчас у украинцев есть шанс успешно завершить эту борьбу, – зачитал текст обращения депутат Игорь Дебенко.

По словам депутатов, члены вышеупомянутых политических партий своей деятельностью откровенно "заигрывают” с государством-агрессором Российской Федерацией, что несет большую угрозу экономической, политической, социальной политике Украинского "государства”.

За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Такие решительные шаги, как запрет этих партий, необходимы для победы национальных интересов Украины в гибридной войне с московским оккупантом. Их нужно еще и арестовать и привлечь к ответственности, – сказал другой депутат Михаил Иваночко.

Областной совет проголосовал " за " это обращение.

Как сообщалось, 26 февраля Ивано-Франковский горсовет просит власть запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ. Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене.

2 марта Каменец - Подольский горсовет обратился к руководству государства о запрете пророссийских партий. Требуют запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партии Шария".

11 марта Министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партии Шария".