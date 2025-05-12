В Хмельницком подросток вылез на вагон и получил удар током
Инцидент произошел вечером 11 мая на железной дороге в Хмельницком. Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Оказалось, что на улице Калнышевского ребенок залез на крышу грузового вагона, где его поразило электрическим током. Спасатели сняли пострадавшего подростка 2010 года рождения на землю.
"Травмированного передали медикам для оказания неотложной помощи", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, на днях в Киевской области 14-летнюю девушку ударило током, когда она залезла на крышу электрички. Пострадавшую госпитализировали.
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