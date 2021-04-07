14:42  07 апреля
В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
10:51  07 апреля
Авто, квартира или земля: почти сто "слуг" улучшили свое материальное состояние за 2020 год
08:11  07 апреля
На Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима "тишины": погибли двое украинцев
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 13:38 8

На Киевщину доставили дополнительные 5 тысяч доз вакцин Astrazeneca/Covishield

07 апреля 2021, 13:38 8
Читайте також українською мовою
Первую поставку вакцины в области уже использовали
Первую поставку вакцины в области уже использовали
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киевскую область дополнительно доставили 5 тысяч доз вакцин от COVID-19.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения №629 от 5 апреля, передает RegioNews.

Отмечается, что первую поставку вакцин AstraZeneca/Covishield в количестве 16 600 доз на Киевщине уже использовали.

Прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать.

Как сообщалось, в Киевской области уже четвертый день не делают прививок от коронавируса. Хотя область находится в "красной" зоне.

вакцина вакцинация Киевская область Astrazeneca/Covishield Минздрав

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев
07 апреля 2021, 08:59
Заполненность COVID-кроватей превышает норму в Киеве и 7 регионах - Минздрав
06 апреля 2021, 12:58
За прошедшие сутки в трех регионах не сделали ни одной прививки от COVID-19
05 апреля 2021, 10:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram