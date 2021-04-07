На Киевщину доставили дополнительные 5 тысяч доз вакцин Astrazeneca/Covishield
Первую поставку вакцины в области уже использовали
Первую поставку вакцины в области уже использовали
В Киевскую область дополнительно доставили 5 тысяч доз вакцин от COVID-19.
Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения №629 от 5 апреля, передает RegioNews.
Отмечается, что первую поставку вакцин AstraZeneca/Covishield в количестве 16 600 доз на Киевщине уже использовали.
Прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать.
Как сообщалось, в Киевской области уже четвертый день не делают прививок от коронавируса. Хотя область находится в "красной" зоне.
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