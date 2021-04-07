На Киевщину доставили дополнительные 5 тысяч доз вакцин Astrazeneca/Covishield

Первую поставку вакцины в области уже использовали

Первую поставку вакцины в области уже использовали

Фото из открытых источников

В Киевскую область дополнительно доставили 5 тысяч доз вакцин от COVID-19.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения №629 от 5 апреля, передает RegioNews.

Отмечается, что первую поставку вакцин AstraZeneca/Covishield в количестве 16 600 доз на Киевщине уже использовали.

Прививки получили 16 599 жителей, а еще одну дозу пришлось утилизировать.

Как сообщалось, в Киевской области уже четвертый день не делают прививок от коронавируса. Хотя область находится в "красной" зоне.