В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
Под зданием Полтавского областного совета митингующие требуют установления "справедливых тарифов".
Об этом сообщает Telegram-канал "Фонтанзамільйон", передает RegioNews.
Еще одним требованием протестующих является "вернуть все недра народу".
Перед входом в помещение областного совета они разместили плакаты с требованием справедливых тарифов и лозунгами против введения в Украине рынка земли.
Ну серьезно, так экономия не работает, не может газ стоить 1 гривну за куб. Какие вам тарифы нужны, чтобы вы не протестовали?", - иронизируют авторы Telegram-канала.
Сегодня, 9 апреля депутаты Полтавского облсовета 8-го созыва собрались на второе заседание четвертой сессии.
Они рассмотреть имущественные вопросы, такие как возврат в управление облсовета коммунальных предприятий "Полтававодоканал", "Полтаватопливо" и "Полтавафарм", а также подготовить принятие в собственность домов Кадетского корпуса и Дворянского собрания.
Напомним, ранее в Полтаве предприниматели перекрыли трассу с требованием возобновления работы в карантин.