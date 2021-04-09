В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов

Там депутаты собрались на сессию

Там депутаты собрались на сессию

Фото: Telegram

Об этом сообщает Telegram-канал "Фонтанзамільйон", передает RegioNews.

Еще одним требованием протестующих является "вернуть все недра народу".

Перед входом в помещение областного совета они разместили плакаты с требованием справедливых тарифов и лозунгами против введения в Украине рынка земли.

Ну серьезно, так экономия не работает, не может газ стоить 1 гривну за куб. Какие вам тарифы нужны, чтобы вы не протестовали?", - иронизируют авторы Telegram-канала.

Сегодня, 9 апреля депутаты Полтавского облсовета 8-го созыва собрались на второе заседание четвертой сессии.

Они рассмотреть имущественные вопросы, такие как возврат в управление облсовета коммунальных предприятий "Полтававодоканал", "Полтаватопливо" и "Полтавафарм", а также подготовить принятие в собственность домов Кадетского корпуса и Дворянского собрания.

Напомним, ранее в Полтаве предприниматели перекрыли трассу с требованием возобновления работы в карантин.