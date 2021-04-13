Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради

Накладення на опального нардепа американських санкцій, виключення його з парламентської фракції «Слуга народу» та позбавлення повноважень голови київської облорганізації правлячої партії відкрило вікно можливостей для реваншу

Накладення на опального нардепа американських санкцій, виключення його з парламентської фракції «Слуга народу» та позбавлення повноважень голови київської облорганізації правлячої партії відкрило вікно можливостей для реваншу

Сили, які в листопаді 2020-го завдяки інтригам та хитруванням тоді ще "зеленого" Олександра Дубінського опинилися за бортом обласної коаліції та втратили можливість просунути своїх людей у керівні посади на Київщині, тепер намагаються відіграти ситуацію назад. Але скинути спікера Київської облради Олександра Склярова знаскоку не вдалося. І схоже, як проаналізував RegioNews, такий бліцкриг явно провалюється.

Синусоїда Дубінського

Місяць тому керівництво "Слуги народу" позбулося Дубінського, виключивши того з партії та віддавши ключі від офісу київського обласного осередку президентської партії іншому нардепу - Андрію Мотовиловцю. Дубінський попрямував у опозицію до Володимира Зеленського та його команди, проте не виявив жодного бажання відмовлятись від власних здобутків у столичному регіоні. Адже тут йому вдалося стати одним з найвпливовіших діячів, реалізувавши в обласній раді власний проєкт коаліції та всадивши у крісло її голови Склярова.

В листопаді минулого року, після завершення виборів і формування нової облради, тепер вже опальний нардеп став рушієм провладного формування, до якого увійшли "Слуга народу", "Батьківщина" та ОПЗЖ. Переможець виборів "Європейська солідарність" разом із "За майбутнє" хоч і плекали небезпідставні надії на створення власної коаліції, проте вимушені були змиритись з тим, що коаліція відбудеться все ж під егідою "слуг народу".

Отже, спікером обрали висуванця "СН" Склярова, а його заступниками – представників "Батьківщини" та ОПЗЖ. Тоді цю комбінацію назвали вдалим стартом кар’єри Дубінського в якості політичного "розводящого". Однак наступні події з санкціями та виключенням з партії суттєво понизили котирування акцій нардепа.

Розвал "Слуги" як привід до переформатування

Сьогодні він вже не може похвалитись впливом на всю обласну фракцію "Слуги народу", яка складається з 22 депутатів. Однозначно про орієнтованість на Дубінського можна говорити лише про п’ятьох обранців – переважно членів його медійної команди на "1+1". Загалом лояльних може бути до десятка. Решта орієнтується на Офіс президента, зокрема, на заступника голови ОП Кирила Тимошенка, та, відповідно, на нового керманича партосередку Мотовиловця. Або намагається зіграти у самостійну гру.

Цей кадровий актив – ґрунт для того, аби поповнити лави нинішньої опозиційної меншості, перетягнувши на свою сторону частину "зелених" та перетворитись на більшість. До якої, очевидно, увійдуть "Євросолідарність", "За майбутнє" та частина умовно незалежних, розкольників і перебіжчиків з тієї ж "Батьківщини" та ОПЗЖ.

Невдоволеність "порошенківців" та "замайбутнівців" є очевидною ще з моменту осіннього обрання очільником ради Склярова. У коментарі для RegioNews представниця фракції "ЄС", екс-перший заступник голови Київської облради Тетяна Семенова наголосила, що незаконне обмеження прав майже половини депутатського корпусу, а саме: недопущення депутатів до участі в роботі комісій, обмеження доступу до інформації та матеріалів, які заходять в раду, нездатність чи відсутність бажання працювати з усім депутатським корпусом, призвели до ситуації, що облрада вже стала некерованою.

"Ми готові працювати в раді та приймати рішення, але тільки після їх досконального вивчення та обговорення. Однак ми незаконно обмежені в цьому. З нами точно не можна розмовляти мовою ультиматуму, шантажу чи маніпуляцій, як, в принципі, і ні з ким іншим. Що ж стосується об'єднання чи створення коаліції, я б не поспішала щось говорити, адже тривають перемовини щодо створення дієвої, продуктивної більшості", - заявила депутат.

Фальстарт Мотовиловця

Ознакою некерованості може бути той факт, що Київська облрада й справді вже кілька разів не може зібратись на сесію, щоби вирішити нагальні та невідкладні питання – в першу чергу, антиковідні. Здавалося, що справжня причина затримки – інтрига Дубінського та Склярова, яким не хочеться втрачати перше крісло в раді, навколо якого вже клацають зубами ображені опозиціонери. Адже саме на сесії може бути порушене питання про недовіру голові. Хоча й реалізувати це рішення відповідно до регламенту не так вже й просто.

Втім, всупереч цій версії говорить те, що сесію 8 квітня зірвали не "дубінські", а "мотовилівські" - саме ці депутати раптово не з’явилися в залі засідань і взагалі залягли на дно та повимикали телефони. Причому Дубінський зі своїми підопічними з’явився в облраді 8 квітня.

Це серйозно дестабілізувало більшість: голосів для ухвалення рішень катастрофічно не вистачає. А на Банковій розуміють, що президентський кластер у фракції "СН" не може на даний момент диктувати свою волю та домогтися обрання замість Склярова Наталії Гунько. А якщо "слуги" дадуть можливість повалити нинішнього голову, на його місце моментально всядеться лідер фракції "За майбутнє" Ярослав Москаленко, якого підтримує "ЄС". Нечисленним же розкольникам від "СН" залишиться роль молодших партнерів і перепаде, максимум, посада простого заступника. Але ОП такий розвиток подій лякає ще більше, аніж перебування, принаймні тимчасове, на спікерській посаді Олександра Склярова.

Нинішня розстановка сил, втім, цілком влаштовує самого Дубінського, який зберігає "покерфейс". "Я вважаю, що ніяких змін не буде. Це все профанація. Хтось прибіг до Кирила Тимошенка в ОП і сказав, а давайте зробимо заміну голови Київської облради. А давайте! Спробували, нічого не вийшло", - сказав одному вітчизняному виданню Дубінський. Дезавуював намагання змістити Склярова і Мотовиловець, який заявив, що жодного збирання голосів за відставку Склярова "Слуга народу" насправді не проводить.

Статус-кво найбільше вигідний ОП

Розкол у фракції "СН" тим часом - прекрасний привід для опозиції розкачати ситуацію та спробувати скинути голову та призначити своє керівництво. "Замайбутнівець" Москаленко, якого можна вважати серцем проєктованої коаліції, може спертись або на ту частину "СН", що пішла з Мотовиловцем (але це, як вже зазначалося, зовсім не вигідно Банковій), або на "слуг" Дубінського (що не вигідно ОП ще більше). Тож цілком можна припустити: Дубінський шантажує своє колишнє парткерівництво тим, що в разі спроб завалити нинішній баланс, допоможе Москаленку у грі проти Офісу президента.

Оскільки Київщина є обличчям осінніх перемог "Слуги народу", якій правдами і неправдами вдалося поставити своїх голів облрад в більшості регіонів, поразка тут може спричинити ланцюгову реакцію і в решті областей. А відцентрові процеси, хоч і не явні, відбуваються у багатьох регіонах. Тож акули з місцевої еліти на кшталт того ж Ярослава Москаленка шукають найменші шпарини, аби відтіснити правлячу партію від домінуючої ролі в обласних радах.

Наступна дата для можливого "моменту істини" - 19 квітня. На цей день призначено чергову спробу зібрати сесію Київської обласної ради. І події під час зібрання стануть остаточним маркером, який виявить справжні мотиви мешканців цього політико-бізнесового серпентарію.

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