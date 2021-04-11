Полтавский облсовет поддержал инициативу главы ОГА Синегубова о восстановлении ансамбля Круглой площади

Здания Дворянского собрания и Кадетского корпуса область возьмёт на баланс для восстановления памятников архитектуры

Здания Дворянского собрания и Кадетского корпуса область возьмёт на баланс для восстановления памятников архитектуры

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Об этом сообщает RegioNews.

В пятницу, 9 апреля, на заседании сессии Полтавского областного совета депутатский корпус поддержал инициативу главы областной государственной администрации Олега Синегубова и принял соответствующие решения о намерениях принять здание Дворянского собрания (экс-кинотеатр имени Котляревского) и Петровский полтавский кадетский корпус на баланс области для дальнейшего восстановления разрушенных достопримечательностей архитектуры.

Областная власть планирует перенести в Здание Дворянского собрания Полтавский симфонический оркестр и построить зрительный зал на 500 мест.

К сожалению, мы уже имеем негативный опыт, когда в здании бывшего кинотеатра Котляревского располагались ночные клубы, кафе, караоке. Мы не против бизнеса, но это здание не было для этого приспособлено ни технически, ни исторически. Результат увидела вся страна - архитектурный памятник разрушен. И бюджет Полтавы самостоятельно не потянет восстановление объекта. Наше видение - в доме Дворянского собрания должна быть малая опера, - отметил Олег Синегубов.

Кадетский корпус сейчас находится в собственности Государственной судебной администрации (ГСА). Олег Синегубов подчеркнул, что средств на 2021 год для восстановления здания и создания Дворца правосудия в ГСА нет. Поэтому есть предложение вернуть Кадетскому корпусу историческое предназначение - отреставрировать и открыть учебное заведение - военный лицей для детей 8-11 классов.

Мы провели переговоры с Офисом Президента, Минобразования, Минкультом, Минобороны, чтобы совместно создать учебное заведение. Мы имеем поддержку на уровне высшего руководства государства. Проект будет иметь и социальную составляющую - в заведении будут учиться дети военнослужащих, дети-сироты, - сообщил председатель Полтавской ОГА.

Синегубов уверен, областной центр имеет все шансы вернуть свое уникальное историческое лицо. Для этого владельцы архитектурных памятников - Полтавская городская территориальная община и Государственная судебная администрация должны пойти навстречу и принять аналогичные решения о передаче зданий на баланс области. После этого председатель ОГА сможет привлечь финансовую поддержку из государственного бюджета для реставрационных работ.

Олег Синегубов также добавил, что область хочет реконструировать и еще одно здание ансамбля Круглой площади - Дом генерал-губернатора, где раньше размещались профсоюза, а сейчас теруправления ГБР. Председатель ОГА во время презентации Стратегии развития области на 2021-2027 годы сообщал, что в планах - открыть в этом здании балетную школу и школу танцев.

Я убежден, что жители Полтавы заслуживают хороший центр города - без хаотических застроек, без руин. В этом вопросе есть поддержка государства, Президента. И ждем ответных шагов от балансодержателей разрушенных памятников архитектуры, - резюмировал глава области.

Как сообщалось, Полтавщину планируют превратить в главный медицинский центр Украины. Медицина - приоритетное направление развития области.