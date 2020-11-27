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27 ноября 2020, 14:56 12

На Сумщине разоблачили схему хищения 19 миллионов на строительстве больниц и школ

27 ноября 2020, 14:56 12
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Полученную "прибыль" фигуранты легализовали через подконтрольные фиктивные фирмы
Полученную "прибыль" фигуранты легализовали через подконтрольные фиктивные фирмы
Фото: СБУ
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В Сумской области сотрудники Управления Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег, которые были выделены на строительство медицинских и учебно-воспитательных заведений региона.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Должностные лица одного из подразделений облгосадминистрации и представители коммерческих структур, в частности из Киева и Полтавы, организовали механизм присвоения государственных денег. Чтобы реализовать сделку, чиновники "прописали" нужные условия для победы аффилированных фирм в тендере на строительство социально важных объектов", - сообщили оперативники.

Согласно заключенным договорам подрядчики должны были построить и провести реконструкцию 10 амбулаторий и других объектов социального назначения.

Однако коммерсанты не провели соответствующие ремонтно-строительные работы в полном объеме и на это время не сдали объекты в эксплуатацию, нарушив все сроки.

Установлено, что часть полученных из областного бюджета денег коммерсанты вывели в тень, безосновательно завысив стоимость стройматериалов и оборудования. Полученную "прибыль" фигуранты легализовали через подконтрольные фиктивные фирмы и конвертационные центры.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 19 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители обнаружили черную бухгалтерию, печати, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Напомним, ранее чиновников Ивано-Франковской области разоблачили на хищении бюджетных денег на 70 миллионов.

строительство школа бюджет финансы коррупция больницы
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