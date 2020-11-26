Чиновников Ивано-Франковской области разоблачили на хищении бюджетных денег на 70 миллионов

Злоумышленники фальсифицировали тендерные процедуры приобретения компьютерной техники для школ

Злоумышленники фальсифицировали тендерные процедуры приобретения компьютерной техники для школ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала коррупционную схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на закупку учебного оборудования для детей по программе "Новая украинская школа".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

К афере причастны группа должностных лиц районных органов власти Ивано-Франковщины и представители более 10 коммерческих структур, в том числе из столичного региона", - сообщили оперативники.

Фигуранты наладили механизм получения "откатов" на приобретении компьютерной техники и интерактивного оборудования для школ по искусственно завышенным ценам.

Для реализации схемы злоумышленники фальсифицировали тендерные процедуры для создания так называемых "проходных" условий для аффилированных фирм. При этом других участников торгов, которые предлагали лучшую продукцию по более низкой цене, фигуранты устраняли с конкурса под надуманными предлогами.

Установлено, что заказчики товаров, вопреки действующему законодательству, не согласовывали проекты закупок компьютерного оборудования с Министерством цифровой трансформации.

Согласно заключенным договорам на приобретение продукции, на счета коммерческих структур, задействованным в сделке, было перечислено свыше 70 миллионов гривен.

Для увеличения суммы "отката" фигуранты закупали низкокачественную технику, которая может нанести вред здоровью детей.

Во время обысков в рамках уголовного производства, начатого следователями органов госбезопасности по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, в отдельных районных органах власти Ивано-Франковской области и по адресам аффилированных коммерческих структур в Киеве обнаружено компьютерное оборудование, мобильные телефоны, деньги и документальные материалы, подтверждающие противоправные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине НАБУ предотвратило хищение имущества из Госрезерва свыше 2,7 млн грн.