"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського

Листопад увійде в історію того, як підлеглі Володимира Зеленського у Волинській області змогли допомогти заробити за два дні десятки мільйонів гривень за рахунок бюджету та програми президента «Велике будівництво»

Листопад увійде в історію того, як підлеглі Володимира Зеленського у Волинській області змогли допомогти заробити за два дні десятки мільйонів гривень за рахунок бюджету та програми президента «Велике будівництво»

У своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" і "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги" - ми детально зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. А в статті "Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку" розповіли про можливі зловживання під час реалізації цієї національної програми в частині реновації соціальної інфраструктури - шкіл, дитсадків, амбулаторій, спортивних споруд. А тепер ми розповімо про регіональні особливості "Великого будівництва".

Що ж до суто дорожньої частини "Великого будівництва", то своєрідний майстер-клас дало керівництво держпідприємства "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області", створеного на початку року для управління обласними дорогами, якими відає Волинська облдержадміністрація на чолі з Юрієм Погуляйко - безпосереднім підлеглим голови Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Кирила Тимошенко. Щоправда, після підписання 16 і 17 листопада трьох ключових підрядів зі скандальною фірмою з Сєвєродонецька керівника цього ДП звільнили, а Нацполіція заявила про затримання цілої групи його чиновників на хабарі. І це може бути знаком того, що в гру з "Великим будівництвом" вступили "господарі Волині" - нардеп Ігор Палиця зі своїм бізнес-партнером Ігорем Коломойським. Мовляв, дали вихідцям з Донбасу "поживитися" - і вистачить. Адже у самого цього дуету олігархів є кому попрацювати над "освоєнням" багатомільйонних бюджетних коштів.

Сєвєродонецький щасливчик "Данко"

Але почнемо все по порядку. Отже, 16 листопада це ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" підписало договір по ремонту дороги в Рожищенському районі області, в цей же день - договір на ділянці Дерно-Олика, а 17 листопада було укладено контракт по дорозі в Луцькому районі. І всі три контракти підписані з ТОВ "Данко" за підсумками відкритих тендерів.

Очікувана вартість першого становила 25,7 млн грн. Перемога в ньому "Данко" дісталася після того, як замовник дискваліфікував конкурента – місцеву компанію "Євробуд плюс" з пропозицією 22,37 млн грн. Другий тендер на 83,8 млн грн пройшов аналогічним чином. Виграш знову ж таки "Данко" з економією менше пів відсотка був забезпечений шляхом дискваліфікації двох дешевших конкурентів (ІБК "Энерготехнобуд" і "Луцькавтодор-сервіс"), які запропонували 64 і 69,5 млн грн. Лише третій, самий маленький тендер, фірма "Данко" змогла виграти без допомоги замовника.

Переможна хода на Волині даної компанії примітна тим, що сама вона - де-факто родом із Сєвєродонєцка. Її засновник - місцевий бізнесмен Денис Чумак. До 2016 року його партнером по бізнесу в ТОВ "Сєвєродонецький асфальтобетонний завод" виступала Марина Казакова - дружина міського голови Сєвєродонецька Валентина Казакова, при якому "Данко" був монопольним в місті дорожнім підрядником. Хоча одним лише Сєвєродонецьком діяльність не обмежувалася. З 2015 року фірмою "Данко" підписані 353 контрактів на суму 2,36 млрд грн, працюючи як з місцевою облдержадміністрацією, так і зі Службою автодоріг Донецької області.

Переїзд на Волинь стався відразу після того, як ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" очолив виходець з Донбасу Ігор Свиридов, який прийшов у команду нового голови ОДА Юрія Погуляйка. У різний час Свиридов був на керівних посадах в КП "Донецькміськводоканал" і ВАТ "Донвуглеводоканал", а з 2010-го - депутатом Донецької міськради від Партії регіонів. При цьому слово "переїзд" щодо "Данко" слід розуміти буквально. Улітку 2020 року Волинська ОДА виділила для згаданого ТОВ "Сєвєродонецький асфальтобетонний завод" землю в селі Озеро площею 2 га, де оперативно був розквартирований асфальтобетонний завод типу MARINI BE ECO TOWER, номінальною потужністю 160 т/год.

Схеми по-донбаськи

ЗМІ вже писали, як призначенці з Донбасу по губернаторській вертикалі вибудовують свою дорожню логістику по-новому. Наприклад, у 2019 році після того, як головами Черкаської та Житомирської областей від Володимира Зеленського стали вихідці з шахтарського краю, слідом за ними "переїхали" і нові фаворити дорожніх тендерів.

А волинська історія з "Данко" взагалі почалася з такого епізоду. 18 вересня ця фірма і ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" підписали договір на ремонт шестикілометрової ділянки траси Н-22. На цьому підряді "земляки" як раз відпрацювали технологію заходу "Данко" на вигідні тендери по місцевих дорогах. Очікувана вартість тендеру була 64,3 млн грн, а на ремонт цих 6 км траси дали термін до 30 листопада 2021 року.

Безпосередньо перед аукціоном "Данко" просадив цінову пропозицію майже на 20% і запросив ціну тільки в 53,7 млн грн. Його конкурент на торгах - фірма "Ространс" - просила ціну в 52 млн грн, але пропозицію цієї компанії відхилили. "Данко", по суті, став єдиним учасником торгів. За цим тендером 24 листопада був підписаний додатковий договір, за яким "уточнювався" план фінансування робіт: 53 млн грн – в 2020 році, 0,7 млн грн – у 2021-м.

За схожою технологією були "відпрацьовані" два тендери, які відбулися 6-7 жовтня і за яким було "відписано" майже 40 млн грн. Так, 6 жовтня був підписаний договір на ремонт двокілометрової ділянки дороги О 031379. Вартість підряду – 16,34 мільйона. На цьому тендері у "Данко" був тільки один конкурент – фірма "Євробуд плюс". За умовами контракту, ділянка дороги у 2 км можна робити аж до 31 грудня 2021 року. До того ж, 2 листопада по цьому тендеру був підписаний перший додатковий договір, за яким фірма "Данко" на виконання робіт повинна була отримати 1,5 млн грн у 2020-му, і інші 13,5 млн – у 2021-м. А ось 24 листопада був підписаний другий додатковий договір, що дозволяє "Данко" на виконання цього підряду отримати 13 млн грн у 2020-му, інші ж 3,34 млн грн – в 2021 році.

Як заощадити 25%

7 жовтня "Данко" та "земляки" з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" підписали договір на ремонт 20-кілометрової ділянки траси Р-14. Цей тендер пройшов за дуже цікавою схемою. Очікувана вартість закупівлі була 41,34 мільйона, а за умовами тендеру переможець повинен впоратися з роботами до 31 грудня 2020 року. У результаті переміг "Данко", що дав ціну 29,99 млн грн, тобто відразу - на 25% нижчу від начальної вартості, або за ціною 1,5 млн грн за ремонт 1 км дороги. Але, схоже, за таку ціну ніхто дорогу ремонтувати не збирається – 27 жовтня по цьому тендеру був підписаний додатковий договір, який дав "Данко" право вимагати оплату за фактично понесеними витратами. По суті, "Данко" в цьому випадку може "намалювати" будь-які цифри витрат, а "земляки" з ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" – "розпиляти" будь-який бюджет.

28 жовтня "Данко" з тим же ДП підписали договір на ремонт ділянки траси О 030428 протяжністю 7 км. Очікувана вартість тендеру – 41,92 мільйона гривень, термін для ремонту цієї ділянки – до 31 грудня 2021 року. Тендер пройшов ще 7 жовтня, перемогла компанія "Данко", яка дала ціну в 32,99 млн грн, тобто "просадила" цінову пропозицію на ті ж 25%. Цікаво, що за цим тендером 12 листопада був підписаний додатковий договір, по якому було прописано, що "Данко" у 2020 році отримає лише 30% від суми підряду, або десь близько 10 мільйонів. А 16 листопада, як це відображено на сторінці закупівлі, пройшов перший платіж на 300 тис. грн.

5 листопада "Данко" та ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" уклали договір на ремонт ділянки траси Т-03-11 протяжністю 16 км, для якого термін робіт – 31 грудня 2020-го. Очікувана вартість закупівлі була 107,1 млн грн, "Данко" "просадив" цінову пропозицію до 92,86 млн грн і так переміг на тендері 20 жовтня. Цікаво, що того ж 5 листопада по цьому тендеру був підписаний перший додатковий договір, згідно з яким "Данко" дозволялося залучати субпідрядників, і навіть був обумовлений пункт, що замовник (тобто, Волинський автодор) може безпосередньо оплачувати роботу субпідрядника, минаючи "Данко". При цьому обсяги робіт, для яких можна залучати субпідрядника, не обмежувалися. Нарешті, 12 листопада по цьому тендеру був підписаний другий додатковий договір, за яким у 2020-м "Данко" повинен, згідно з календарним планом фінансування, отримати вже не 21 млн, а 24 млн грн.

"Покормились" - і вистачить

Дані системи Prozorro свідчать, що, по суті, компанія "Данко" виграла на всіх тендерах по ремонту доріг місцевого значення вартістю до 100 млн грн, які Волинський облавтодор проводив восени 2020 року. Також примітно, що в цьому році ТОВ "Данко" поза Волинською областю змогло отримати лише єдиний підряд на дорожні роботи. 26 жовтня ДП "Дороги Сумщини" провели тендер по ремонту ділянки траси О-191112. Очікувана вартість тендеру була 25,95 млн грн, "Данко" переміг з пропозицією за ціною 25,88 млн грн, конкурент - "Артембуд" - давав ціну 22 мільйони.

"Данко" намагався брати участь на тендерах по дорожніх роботах і в інших регіонах України, але без "даху" в місцевих автодорах у нього нічого не виходило. Наприклад, 13 жовтня 2020 року відбувся тендер на ремонт ділянки С050961 протяжністю 3 км в рідному для власників фірми Донбасі. Очікувана вартість тендеру була 62,99 млн грн, "Данко" став фіналістом тендеру з пропозицією за ціною в 58,55 млн, але цю пропозицію було відхилено. Перемогла фірма "ДС Пром Груп", яка дала ціну 61,5 млн.

28 вересня 2020-го Харківський облавтодор проводив тендер по ремонту ділянки траси О-211234 протяжністю 14 км. Очікувана вартість торгів – 176,6 млн грн, але тендерна пропозиція від "Данко" була відхилена ще на етапі визначення фіналістів. Є навіть парадоксальний приклад – Демидівська сільрада Київської області проводила 13 жовтня тендер по ремонту дороги по вулиці Прорізна очікуваною вартістю 1,1 млн грн. Тут "Данко", що давав ціну 870 тисяч гривень, програв фірмі-переможцю "Юніорбуд", яка просила за роботу 724 тис. грн.

Врешті-решт і на Волині для "Данко", як говориться, "лафа закінчилася". Всі три згадані на початку останніі контракти з цією фірмою були підписані 16-17 листопада, а наступного дня, 18 листопада, ІА "Волинські новини" повідомило з посиланням на свої джерела, що "земляк" Свиридов вже звільнений з посади керівника "Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області". За даними держреєстру юросіб, зараз в.о. глави ДП є Данило Масич. Звільнення Свиридова стало наслідком публічного скандалу, який виник після того, як пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції 17 листопада заявила, що групу посадових осіб "Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області" спіймали на отриманні хабаря за відкати в рамках підрядів "Великого будівництва".

Дуже схоже на те, що з відходом Свиридова закінчиться і своєрідна монополія "Данко" на волинській ділянці "Великого будівництва". Чи могла така монополія виникнути без відома найвищих відповідальних за "Велике будівництво"? Питання риторичне. Нагадаємо, що такими відповідальними за виконання всієї президентської програми в цілому по країні є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, з яким пов'язують ексрадника голови "Укравтодору" Олександра Кубракова Юрія Голика, а також безпосередній шеф Тимошенка Андрій Єрмак. До речі, Єрмак займається Волинню як по губернаторській, так і по партійній лінії. Втім, головою обласного осередку "Слуги народу" є нардеп від "СН" Валерій Стернійчук, в недавньому минулому – однопартієць по "УКРОПу" Ігоря Палиці та Ігоря Коломойського. А цей олігархічний дует є реальним хазяїном волинського становища, так що, швидше за все, мав свій відсоток від "везіння" на Волині сєверодонецького "Данко".

Однак тепер ситуація змінилася, а апетити Палиці і Коломойського значно зросли - їх нинішній політпроєкт "За майбутнє" після місцевих виборів-2020 заповнив собою у Волинській області практично всі ключові ніші. І завершився цей процес тотальної розсадки "замайбутнівців" у другій половині листопада – якраз в той момент, коли видавили з місцевого автодору "донецького" Свиридова і його сєвєродонецького фаворита. Так що дуже скоро ми побачимо, хто конкретно буде вигравати тендери по ремонту доріг на Волині замість "Данко". Хоча можна бути цілком впевненим у тому, що все знову піде за таким же накатаними схемами – і з "зачисткою" конкурентів, і з додатковими угодами, і з іншими технологіями глобального "розпилу" держбюджету.