Ермак после скандала встретился с Уманским и принял его отставку

Он утверждает, что в Уманского "были все условия для нормальной работы"

Он утверждает, что в Уманского "были все условия для нормальной работы"

Фото: из открытых источников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял отставку своего советника и эксминистра финансов Игоря Уманского, который ранее заявил о масштабном хищении средств с COVID-фонда на "Большом строительстве".

Об этом Ермак сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции - это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды. Также я повторил то, что сказал ему по телефону раньше - считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете", - написал Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что уважает работу и профессиональный путь Игоря Уманского, поэтому пригласил его на должность советника.

Он считает, что для Уманского якобы были созданы "все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, к правительству и правоохранительной системы".

За последние месяцы в Офисе президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого", - утверждает Ермак.

Напомним, 12 ноября внештатный советник главы Офиса президента и экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что написал заявление об увольнении.

Позже он рассказал о махинациях при строительстве дорог за счет COVID-фонда и заявил, что средства присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большая стройка". Уманский утверждает, что Международный валютный фонд отказался предоставлять второй транш Украине именно из-за перераспределения денег "ковидного фонда" на строительство дорог.

Кроме того, он заявил, что за 8 месяцев могли быть созданы условия для противостояния второй волне коронавируса, однако около 36 млрд гривен ушли на "Большое строительство", где были разворованы "дорожным картелем". А глава Офиса президента Андрей Ермак за полтора месяца не смог устроить ему встречу с Зеленским для обсуждения этой проблемы.

После заявлений Уманского СМИ узнали, какие именно компании входят в так называемый "дорожный картель”. По данным СМИ, шесть компаний получили 36 млрд грн на строительство дорог, а руководят ими люди Коломойского, друзья нардепа Юзика и близкие мэра Одессы Геннадия Труханова.

Впоследствии RegioNews выяснил, что при реализации программы "Большая стройка" при строительстве дорог используются "схемы" субподрядов, дополнительных соглашений и наценок на асфальтобетонной смеси.

В статье "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" мы также писали, что чиновники автодоров сами рисуют цены на стройматериалы, а фирмы "дорожного картеля" осваивают бюджеты за еще не выполненные ремонтные работы.