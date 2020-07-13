Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины

Специфика украинского Юга для партии «Слуга народа» заключается в том, что политический рейтинг тут падает не так быстро, как в других регионах. Херсонщина, Николаевщина и Одещина были опорными регионами для Зеленского и для его партии на прошлогодних выборах. Впрочем, что останется от рейтингов до дня голосования на местных выборах – вещь достаточно неопределенная. Поэтому разбираемся в том, кто будет вести местных партийцев к победе

Специфика украинского Юга для партии «Слуга народа» заключается в том, что политический рейтинг тут падает не так быстро, как в других регионах. Херсонщина, Николаевщина и Одещина были опорными регионами для Зеленского и для его партии на прошлогодних выборах. Впрочем, что останется от рейтингов до дня голосования на местных выборах – вещь достаточно неопределенная. Поэтому разбираемся в том, кто будет вести местных партийцев к победе

RegioNews завершает серию публикаций о руководителях областных партийных организаций правящей партии. Сегодня представляем команду "слуг", которая будет заниматься Николаевской, Одесской, Херсонской областями и АР Крым.

Николаевская область. Давид Арахамия

Николаевскую областную организацию партии ожидаемо возглавил руководитель фракции монобольшинства Давид Арахамия. Это его базовый регион, в котором он "крутился" еще задолго до эпохи Зе.

Конечно, отдавать Арахамие большую часть электоральных заслуг будет неправильно, ведь на Зеленского и Ко работала скорее общая электоральная настроенность региона, который после падения Партии регионов долго не мог найти себе приличного политического патрона. Поэтому появление Зе вызвало безумный отклик в размере 85,5% на президентских и в 52,2% - на парламентских выборах.

Поэтому в партии были вполне реальные перспективы и на местных выборах – даже на фоне падения рейтинга избраны от "СН" депутаты вполне могли рассчитывать на ведущие роли в самоуправлении.

Вполне возможно, что Арахамие, одному из немногих руководителей областных организаций, удалось бы, благодаря рейтингу и влиянию, провести ставленника партии в кресло мэра областного центра. Если бы не сосны...

Скандал с сексистскими обсуждением местных партийных активисток Ирины Аллахвердиєвой и Татьяны Домбровской, может вполне поставить крест на этой перспективе. Ведь именно Домбровскую в партии рассматривали как возможного кандидата. И теперь она или кто-то другой, вряд ли избежат негативного шлейфа от этого скандала.

Конечно, этот скандал нанес больший вред Корниенко и партии в целом, но унизительное прозвище "сосна" отныне будет преследовать на Николаевщине каждого, кто осмелится баллотироваться на местных выборах от "Слуги народа".

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Одесская область. Сергей Колебошин

Одесчина, которая на парламентских выборах прошлого года отдала партии президента почти половину голосов избирателей, ныне демонстрирует центральной власти вызывающее публичное неповиновение. В частности, в виде полного игнора требований относительно карантина – здесь с завидным рвением устраивают массовые тусовки в ночных клубах и на пляжах.

Плюс здесь до сих пор сохраняет свое влияние непреклоненный мэр Геннадий Труханов, влияние которого Зеленскому так и не удалось уменьшить – ни публичными упреками, ни силами губернатора области Максима Куцего. Поэтому шансов спихнуть с пьедестала уверенного в себе мэра практически нет.

Мало что светит "слугам" и в целом на Одесщине, где активно поднимает голову ОПЗЖ – именно эта партия, как когда-то Партия регионов, может стать определяющим игроком в областном совете и других местных советах области.

И назначения на должность руководителя областной организации очередного "зеленого" ноунейма вряд ли может "СН" позитивно повлиять на эту тенденцию.

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Херсонская область. Юрий Соболевский

Херсонщина является очень похожей электорально на соседнюю Николаевскую область. За президента Зеленского здесь отдали голоса более 80% избирателей, а за его партию – 50%.

Но сегодня электорат активно возвращается в своим прежним симпатиям, которые сосредотачиваются в основном вокруг партий "синего" направления. И сегодня рейтинг "СН", по разным оценкам, уже меньше 25%. И вполне может скатиться еще ниже до дня выборов. Зато поднимают голову ОПЗЖ, партия Шария и даже Опоблок, которые вполне могут попасть внутрь самоуправления Херсонщины и составить там значительную позицию.

Относительно слабый мэр областного центра Владимир Миколаенко вполне может потерять на выборах свое кресло. Но среди реальных претендентов пока не видно представителя правящей партии.

Назначение же руководителем областной организации президентской партии малоизвестного здесь юриста Юрия Соболевского, вершиной карьеры которого является место советника недавно пойманного на взятке ексгубернатора Кировоградской ОГА, Андрея Балоня мало на что может повлиять в местных предвыборных раскладах.

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АР Крым. Александр Качура

Учитывая известные обстоятельства назначения уроженца Конотопа на Крым выглядит, с одной стороны, как попытка "не забывать" про отжатую у нас территорию полуострова. А с другой – как удоволетворение хотя бы в такой нетрадиционный способ кадровых амбиций нардепа Александра Качуры. Который уже давно выпрашивает себе какую-то должность, но в силу своей непредсказуемости не может получить в главных кабинетах согласование на назначение.

На крымском направлении он вряд ли сможет сильно навредить, вероятно, решили на Банковой.

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