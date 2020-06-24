"Корабельная сосна": в сети отреагировали на выражение нардепов от "Слуги народа"

Корниенко и Арахамия считали, что микрофоны выключены, когда обсуждали Ирину Аллахвердиеву

Корниенко и Арахамия считали, что микрофоны выключены, когда обсуждали Ирину Аллахвердиеву

Фото: NIKLIFE

В Николаеве во время брифинга глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Политика не знали, что их разговор записывался, поэтому они себя сильно не сдерживали в вырожениях.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на опубликованное видео.

Запись скандального разговора была обнародована перед широкой общественностью, а выражение о корабельной сосне, с которой депутаты сравнивали свою коллегу, сразу же разошелся по сети и превратился в "мем".

Думая, что видеокамеры выключены, депутаты не скупились на комплименты. Они отметили, что депутатка "вообще красотка", при этом назвав ее "рабочей, как корабельная сосна".

Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую", - сказал Корниенко.

Также в разговоре с Арахамией Корниенко поделился мнением, что как только Аллахвердиеву увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".

Ролик и крылатые фразы вызвали громкие обсуждения не только в соцсетях, но и внутри "Слуги народа".

Уже позднее за свою выходку Корниенко вынужден был оправдываться. Он написал в Facebook, что ролик смонтированный, а фразы "вырваны из контекста".

Тем не менее, политик от своего имени и от имени Арахамии "принес искренние извинения".

В то же время, скандал прокомментировала сама Аллахвердиева и назвала видео фейком.

Некоторые СМИ сегодня распространяют фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но приходится расставить все точки над ''i". Опубликованое ''сенсационное видео'' - монтаж", - отметила она.

На скандал отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов.

"Народ фейсбучный, особенно женщины, беснуется от возмущения, обвиняя народных депутатов в сексизме, эйджизме и вообще просто хамстве. Скажу так. Мужики между собой и не о таком разговаривают", - подчеркнул он.

Реагируя на пост Филатова в Facebook, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что "Филатов, смеющийся над Арахамией и Корниенко в своем фейсбуке забыл добавить, что позавчера утром звонил Арахамии, и нежно вылизал ему ж... убеждая, что он не пытается организовать никакие массовые акции в Днепре".

Данная ситуация в целом вызвала волну возмущения в сети, породив десятки "мемов".

Ранее сообщалось, что обед "слуг" в Днепре напомнил Филатову о ежедневных сделках с совестью.