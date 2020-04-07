Коронавірус в Житомирі: хвора медсестра заразилася від своїх родичів
Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.
За його словами, троє осіб, у яких 6 квітня виявили захворювання, інфікувалися від свої родичів.
"Всі хворі на сьогодні у задовільному стані. Є температура у 40-річної пацієнтки у Бердичеві. Вона медпрацівник, але інфікування відбулося з контакту з чоловіком, який прибув із-за кордону, та сином, який був теж, можливо, інфікований", - сказав він.
За словами чиновника, загалом перевіряють 10 осіб, які контактували з бердичівською медсестрою.
"Це жінка 1963 року народження і її 17-річна донька. Жінка з температурою, госпіталізована, у неї є супутні захворювання, які збільшують ризик ускладнень. Дівчина на самоізоляції. Обоє заразилися від чоловіка, який має коронавірус", – додав Суслик.
Загалом у Бердичеві медики зафіксували 4 випадки захворювання. Це чоловік віком 49 років, який помер в лікарні, його дружина, ще одна жінка 1966 року народження та медсестра, чоловік якої повернувся з-за кордону.
За словами заступника голови Житомирської ОДА Володимира Федоренка, на в'їздах до Бердичева та Малина планують встановити блокпости, влада веде перемовини з керівниками поліції та Національної гвардії України.
"Наразі очікуємо рішень місцевих комісій ТЕБ і НС, але у Малині плануємо встановити 7 блокпостів", – розповів Бондаренко.
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Нагадаємо, станом на 3 квітня на Житомирщині було 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 і один летальний.
Загалом в Житомирській області в режимі самоізоляції перебувають 977 осіб, із них 899 повернулись в Україну з-за кордону і ще 78 контактували із хворими коронавірусом.
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