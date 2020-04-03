У Житомирській області підтвердили ще три випадки COVID-19
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Зазначається, що хворі - мешканці Коростеня та Житомира, таким чином станом на 3 квітня у області зафіксовано вже 9 випадків зараження.
"Сьогодні виявили три позитивні випадки захворювання на коронавірус у двох жителів Коростеня та у 79-річної жінки із Житомира, яка нещодавно повернулася з Іспанії", – повідомив Бунечко.
За словами головного державного санітарного лікаря Житомирської області Зіновія Парамонова, було перевірено аналізи 15 потенційно хворих осіб, виявили діагноз у трьох.
Ситуація із захворюваністю COVID-19 в Житомирській області станом на 3 квітня виглядає наступним чином:
2 випадки виявили в місті Радомишль, в тому числі 1 летальний. Ще 2 хворих у місті Житомир. Також двоє хворих виявили в Бердичівському районі, 1 - в Малинському та 2 випадки у Коростенському районі.
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Нагадаємо, в Житомирській області в режимі самоізоляції перебувають 977 осіб, із них 899 повернулись в Україну з-за кордону і ще 78 контактували із хворими коронавірусом.
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