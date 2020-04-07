Прикарпаття: кількість померлих від COVID-19 збільшилася до 9 чоловік

В області підтверджено коронавірус у 160 осіб

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В області підтверджено коронавірус у 160 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

Офіційно підтверджено в області 9 випадків смерті від коронавірусу. Очікують результати аналізу ще двох осіб.

Наразі кількість хворих на COVID-19 в області складає 160 чоловік.

Серед хворих два священники із Калуського району - батько і син. Вони перебувають в міській лікарні із захворюванням пневмонією. Експес-тест показав негативний результат. Їм проведуть ПРЛ-тест для встановлення діагнозу. Понад два тижні богослужіння священники не проводили, уточнила заступниця голови ОДА Марія Савка..

Більшість хворих в області - це люди, старші 50 років. Частіше вони із супутніми патологіями - захворювання серця, легень, цукровий діабет.

Станом на 7 квітня в області 21 медик з позитивним результатом COVID-19. Стан їх легкий або середньої важкості, на апараті ШВЛ ніхто з медиків не перебуває. Ще 25 медпрацівників очікують результатів ПРЛ-тестів.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу. Померла жінка була працівницею ЗС України однієї з військових частин Івано-Франківської області. В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції.

В Україні кількість хворих COVID-19 в рази занижена, вважає мер Івано-Франківська. Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів.

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