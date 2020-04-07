10:43  07 квітня
У Раді розповіли, коли можуть призначить главу Минекоенерго
12:05  07 квітня
Венедіктова розповіла, чому Зеленський вибрав її і яке дав завдання
11:16  07 квітня
До "антиколомойського" закону подали рекордні 16 тисяч правок
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк
Журналіст
07 квітня 2020, 14:51 6

Прикарпаття: кількість померлих від COVID-19 збільшилася до 9 чоловік

Читайте также
на русском языке
07 квітня 2020, 14:51 6
Читайте также на русском языке
В області підтверджено коронавірус у 160 осіб
Фото з відкритих джерел
В області підтверджено коронавірус у 160 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

Офіційно підтверджено в області 9 випадків смерті від коронавірусу. Очікують результати аналізу ще двох осіб.

Наразі кількість хворих на COVID-19 в області складає 160 чоловік.

Серед хворих два священники із Калуського району - батько і син. Вони перебувають в міській лікарні із захворюванням пневмонією. Експес-тест показав негативний результат. Їм проведуть ПРЛ-тест для встановлення діагнозу. Понад два тижні богослужіння священники не проводили, уточнила заступниця голови ОДА Марія Савка..

Більшість хворих в області - це люди, старші 50 років. Частіше вони із супутніми патологіями - захворювання серця, легень, цукровий діабет.

Станом на 7 квітня в області 21 медик з позитивним результатом COVID-19. Стан їх легкий або середньої важкості, на апараті ШВЛ ніхто з медиків не перебуває. Ще 25 медпрацівників очікують результатів ПРЛ-тестів.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу. Померла жінка була працівницею ЗС України однієї з військових частин Івано-Франківської області. В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції.

В Україні кількість хворих COVID-19 в рази занижена, вважає мер Івано-Франківська. Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус Прикарпаття Івано-Франківськ смерті
У Києві 40 тисяч осіб під підозрою на COVID-19
07 квітня 2020, 14:41
Львівщина: коли і де розмістять КПП
07 квітня 2020, 14:12
Коронавірус дістався до Полтави: що відомо
07 квітня 2020, 14:02
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Петро Олещук
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Посівна чи крематорій: Що обирає Полтавщина
07 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »