Прикарпаття: кількість померлих від COVID-19 збільшилася до 9 чоловік
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
Офіційно підтверджено в області 9 випадків смерті від коронавірусу. Очікують результати аналізу ще двох осіб.
Наразі кількість хворих на COVID-19 в області складає 160 чоловік.
Серед хворих два священники із Калуського району - батько і син. Вони перебувають в міській лікарні із захворюванням пневмонією. Експес-тест показав негативний результат. Їм проведуть ПРЛ-тест для встановлення діагнозу. Понад два тижні богослужіння священники не проводили, уточнила заступниця голови ОДА Марія Савка..
Більшість хворих в області - це люди, старші 50 років. Частіше вони із супутніми патологіями - захворювання серця, легень, цукровий діабет.
Станом на 7 квітня в області 21 медик з позитивним результатом COVID-19. Стан їх легкий або середньої важкості, на апараті ШВЛ ніхто з медиків не перебуває. Ще 25 медпрацівників очікують результатів ПРЛ-тестів.
Брифінг з приводу ситуації з коронавірусною інфекцією в області
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Вівторок, 7 квітня 2020 р.
Нагадаємо, у ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу. Померла жінка була працівницею ЗС України однієї з військових частин Івано-Франківської області. В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції.
В Україні кількість хворих COVID-19 в рази занижена, вважає мер Івано-Франківська. Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів.
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