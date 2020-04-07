Станом на 14:00 7 квітня у медичних закладах Буковини перебуває 170 пацієнтів. У 59 з них підтверджено коронавірус, решта 111 – з підозрою. За минулу добу до лікарень госпіталізували 15 недужих. 167 інфікованих коронавірусом осіб лікуються амбулаторно. У них хвороба протікає легко або ж узагалі безсимптомно

Станом на 14:00 7 квітня у медичних закладах Буковини перебуває 170 пацієнтів. У 59 з них підтверджено коронавірус, решта 111 – з підозрою. За минулу добу до лікарень госпіталізували 15 недужих. 167 інфікованих коронавірусом осіб лікуються амбулаторно. У них хвороба протікає легко або ж узагалі безсимптомно

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

Лікувальні заклади у Чернівцях: У Чернівецькій міській лікарні №1 четверо хворих – у реанімації. Один із них із діагностованим COVID-19 підключений до апарату штучної вентиляції легень. У решти коронавірус іще не підтверджено. Позитивний тест на коронавірус отримав головний лікар цієї лікарні.

Шістьом пацієнтам надають допомогу у обласній клінічній лікарні. У трьох уже діагностовано коронавірус, у решти – підозра. На штучній вентиляції легень один хворий, п’ятеро – на кисневій підтримці.

У обласній дитячій лікарні двоє хворих із підозрою на COVID-19 у реанімації. Один із них – новонароджений хлопчик, у матері якого підозрюють коронавірус. Малюк почувається добре, він під спостереженням медиків. Іншого 4-річного хлопчика перевели із Сторожинецької ЦРЛ. У нього гостре респіраторне захворювання, однак лікарі діагностували також цукровий діабет, який і є основною причиною важкого стану дитини.

Глибоцький район: У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває 6 пацієнтів. Один із них – у важкому стані, має пневмонію, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Ще п’ятеро недужих – на кисневій дотації. Коронавірус підтверджено лише в одного з цих хворих.

Новоселицький район: Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. Уранці їй раптово стало гірше, недужу підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Сторожинецький район: У Сторожинецькій центральній районній лікарні є троє хворих на кисневій підтримці. Коронавірус підтверджено у одного з них.

Хотинський район: У Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнток із COVID-19 у реанімації. Одна має двобічну пневмонію та підключена до апарату ШВЛ. Інша – на кисневій підтримці, однак жодних ознак респіраторного захворювання у жінки немає, її стан важкий через інсульт.

Станом на 14:00, 7 квітня У медичних закладах Буковини станом на 7 квітня перебуває 170 пацієнтів. У 59 з них... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 7 квітня 2020 р.

Загалом від COVID-19 на Буковині вже одужали 16 осіб, серед них троє дітей.

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