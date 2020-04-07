Коронавірус у Чернівцях: у лікарнях Буковини перебуває 170 пацієнтів, у реанімації - 24
Про це повідомляє Чернівецька ОДА, пише RegioNews.
Лікувальні заклади у Чернівцях: У Чернівецькій міській лікарні №1 четверо хворих – у реанімації. Один із них із діагностованим COVID-19 підключений до апарату штучної вентиляції легень. У решти коронавірус іще не підтверджено. Позитивний тест на коронавірус отримав головний лікар цієї лікарні.
Шістьом пацієнтам надають допомогу у обласній клінічній лікарні. У трьох уже діагностовано коронавірус, у решти – підозра. На штучній вентиляції легень один хворий, п’ятеро – на кисневій підтримці.
У обласній дитячій лікарні двоє хворих із підозрою на COVID-19 у реанімації. Один із них – новонароджений хлопчик, у матері якого підозрюють коронавірус. Малюк почувається добре, він під спостереженням медиків. Іншого 4-річного хлопчика перевели із Сторожинецької ЦРЛ. У нього гостре респіраторне захворювання, однак лікарі діагностували також цукровий діабет, який і є основною причиною важкого стану дитини.
Глибоцький район: У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває 6 пацієнтів. Один із них – у важкому стані, має пневмонію, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Ще п’ятеро недужих – на кисневій дотації. Коронавірус підтверджено лише в одного з цих хворих.
Новоселицький район: Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. Уранці їй раптово стало гірше, недужу підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Сторожинецький район: У Сторожинецькій центральній районній лікарні є троє хворих на кисневій підтримці. Коронавірус підтверджено у одного з них.
Хотинський район: У Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнток із COVID-19 у реанімації. Одна має двобічну пневмонію та підключена до апарату ШВЛ. Інша – на кисневій підтримці, однак жодних ознак респіраторного захворювання у жінки немає, її стан важкий через інсульт.
Станом на 14:00, 7 квітня У медичних закладах Буковини станом на 7 квітня перебуває 170 пацієнтів. У 59 з них...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 7 квітня 2020 р.
Загалом від COVID-19 на Буковині вже одужали 16 осіб, серед них троє дітей.
Коронавірус в Україні: на Буковині за день виявили 28 нових хворих, 6 – у медиків
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