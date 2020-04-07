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07 апреля 2020, 15:38 16

Коронавирус в Житомире: больная медсестра заразилась от своих родственников

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07 апреля 2020, 15:38 16
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В Житомирской области на наличие коронавируса проверяют 12 человек, половина из них находятся в больницах. Больше всего подозрений в городах Бердичев и Малин
Фото: flickr
В Житомирской области на наличие коронавируса проверяют 12 человек, половина из них находятся в больницах. Больше всего подозрений в городах Бердичев и Малин

Об этом во время брифинга 7 апреля сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

По его словам, три человека, в которых 6 апреля обнаружили заболевание, заразились от своих родственников.

"Все больные сегодня в удовлетворительном состоянии. Есть температура в 40-летней пациентки в Бердичеве. Она медработник, но инфицирование произошло из контакта с мужем, который прибыл из-за границы, и сыном, который был тоже, возможно, инфицирован", - сказал он.

По словам чиновника, в общем проверяют 10 человек, контактировавших с Бердичевской медсестрой.

"Это женщина 1963 года и ее 17-летняя дочь. Женщина с температурой, госпитализирована, у нее есть сопутствующие заболевания, которые увеличивают риск осложнений. Девушка на самоизоляции. Обе заразились от мужа, больного коронавирусом", - добавил Суслик.

Всего в Бердичеве медики зафиксировали 4 случая заболевания. Это мужчина в возрасте 49 лет, который умер в больнице, его жена, еще одна женщина 1966 года и медсестра, муж которой вернулся из-за границы.

По словам заместителя председателя Житомирской ОГА Владимира Федоренко, на въездах в Бердичев и Малин планируют установить блокпосты, власть ведет переговоры с руководителями полиции и Национальной гвардии Украины.

"Сейчас ожидаем решений местных комиссий ТЭБ и ЧС, но в Малине планируем установить 7 блокпостов", - рассказал Бондаренко.

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Напомним, по состоянию на 3 апреля на Житомирщине было 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и один летальный.

В целом в Житомирской области в режиме самоизоляции находятся 977 человек, из них 899 вернулись в Украину из-за границы и еще 78 контактировали с больными коронавирусом.


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