В Житомирській області на самоізоляції перебувають 977 осіб

В Житомирській області в режимі самоізоляції перебувають 977 осіб, із них 899 повернулись в Україну з-за кордону і ще 78 контактували із хворими коронавірусом

Фото: flickr

В Житомирській області в режимі самоізоляції перебувають 977 осіб, із них 899 повернулись в Україну з-за кордону і ще 78 контактували із хворими коронавірусом

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