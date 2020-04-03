В Житомирській області на самоізоляції перебувають 977 осіб
Про це повідомила під час брифінгу заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає RegioNews.
Вона зазначила, що дотримання режиму самоізоляції контролюю працівники поліції. Вони також проводять опитування сусідів.
В ході брифінгу стало відомо, що в області не вистачає коштів на лікування хворих, тому частину ліків пацієнти мусять купувати самостійно.
Начальник Управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик повідомив, що в Бердичеві хворий коронавірусом чоловік перебуває у важкому стані, він підключений до апарату штучного дихання.
"Зараз пацієнт перебуває на штучній вентиляції легенів, сатурація достатня за рахунок обладнання, температура тіла дещо знизилася, але тримається. Зараз це стан коми" , – розповів Суслик.
Хворому збирають гроші на лікування. Також коронавірус виявили у членів його родини.
Станом на 3 квітня на Житомирщині виявлено 5 випадків коронавірусу COVID-1, 1 особа померла. Ще один чолові одужав, його виписали з лікарні.
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Нагадаємо, у Житомирі на одного пацієнта середньої важкості із підтвердженою коронавірусною хворобою з бюджету міста витрачають 700 грн на добу, на важких хворих – 2 200 грн.
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