Житомирская область получила очередную партию защитных средств из Китая

В Житомирскую область поступила вторая партия медицинского груза и защитных средств из Китая

Фото: facebook

В Житомирскую область поступила вторая партия медицинского груза и защитных средств из Китая

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, область получила 4320 респираторных масок, 3560 усиленных медицинских масок, 800 медицинских масок и 1160 костюмов биозащиты.

Бунечко отметил, что полученные средства будут хранить на базе специального медицинского снабжения в Житомире, их будут распределять между учреждениями.

"Часть из них поступит в управление ДСНС Украины в Житомирской области и в учреждения экстренной медицинской помощи", - сообщил чиновник.

Он также добавил, что в течение недели область получила средства гигиены для больниц от благотворительных организаций и бизнеса.

Напомним, в Житомирской области наладили массовое производство защитных костюмов для врачей, которые контактируют с больными коронавирусом.

30 марта стало известно, что коллектив инфекционного отделения больницы в Житомире написал заявления об увольнении из-за несправедливого обвинения в коррупции.