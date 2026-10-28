Фото: поліція

Подія сталася у Хмельницькому 26 жовтня близько 14:30 на будівельному майданчику на Старокостянтинівському шосе

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На території будівництва багатоквартирного будинку 49-річний чоловік, керуючи екскаватором, під час руху заднім ходом наїхав на місцеву жительку.

Від отриманих травм 39-річна жінка загинула на місці.

Відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у вересня на Львівщині у меблевому цеху 17-річного хлопця затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих важких травм юнак помер на місці.