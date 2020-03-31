На Житомирщині почали масове виробництво захисних костюмів для медиків
Про це пише RegioNews з посиланням на Житомирську ОДА.
Пошиття костюмів освоїв колектив швейної фабрики "Леся”. Виготовлені костюми відповідають міжнародним стандартам. Одяг пошитий з ламінованого спанборду – спеціальної тканини для таких костюмів. Першу партію — 100 комплектів — безкоштовно передали для працівників Новоград-Волинської райлікарні.
"Оскільки медпрацівники нині мають гостру потребу саме у такому захисному одязі, то швейна фабрика "Леся” готова допомогти лікарям, які рятують тисячі людських життів”, — наголосив голова наглядової ради фабрики Микола Сиченко.
Крім того, швейна фабрика "Леся” придбала власними коштами новий апарат для штучної вентиляції легень, який розширить спектр можливостей лікарів Новоград-Волинської районної лікарні.
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