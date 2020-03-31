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Валерія Ясницька
журналіст
31 березня 2020, 10:30 7

На Житомирщині почали масове виробництво захисних костюмів для медиків

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31 березня 2020, 10:30 7
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У м. Новоград-Волинський Житомирської області почали масове виробництво захисних костюмів для медпрацівників, які контактують з хворими на COVID-19 та інші інфекційні хвороби
Фото: Житомирська ОДА
У м. Новоград-Волинський Житомирської області почали масове виробництво захисних костюмів для медпрацівників, які контактують з хворими на COVID-19 та інші інфекційні хвороби

Про це пише RegioNews з посиланням на Житомирську ОДА.

Пошиття костюмів освоїв колектив швейної фабрики "Леся”. Виготовлені костюми відповідають міжнародним стандартам. Одяг пошитий з ламінованого спанборду – спеціальної тканини для таких костюмів. Першу партію — 100 комплектів — безкоштовно передали для працівників Новоград-Волинської райлікарні.

"Оскільки медпрацівники нині мають гостру потребу саме у такому захисному одязі, то швейна фабрика "Леся” готова допомогти лікарям, які рятують тисячі людських життів”, — наголосив голова наглядової ради фабрики Микола Сиченко.

Крім того, швейна фабрика "Леся” придбала власними коштами новий апарат для штучної вентиляції легень, який розширить спектр можливостей лікарів Новоград-Волинської районної лікарні.

Автор(и) статті: Валерія Ясницька

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