На Житомирщині почали масове виробництво захисних костюмів для медиків

У м. Новоград-Волинський Житомирської області почали масове виробництво захисних костюмів для медпрацівників, які контактують з хворими на COVID-19 та інші інфекційні хвороби

Фото: Житомирська ОДА

У м. Новоград-Волинський Житомирської області почали масове виробництво захисних костюмів для медпрацівників, які контактують з хворими на COVID-19 та інші інфекційні хвороби

Про це пише RegioNews з посиланням на Житомирську ОДА. Пошиття костюмів освоїв колектив швейної фабрики "Леся”. Виготовлені костюми відповідають міжнародним стандартам. Одяг пошитий з ламінованого спанборду – спеціальної тканини для таких костюмів. Першу партію — 100 комплектів — безкоштовно передали для працівників Новоград-Волинської райлікарні. "Оскільки медпрацівники нині мають гостру потребу саме у такому захисному одязі, то швейна фабрика "Леся” готова допомогти лікарям, які рятують тисячі людських життів”, — наголосив голова наглядової ради фабрики Микола Сиченко. Крім того, швейна фабрика "Леся” придбала власними коштами новий апарат для штучної вентиляції легень, який розширить спектр можливостей лікарів Новоград-Волинської районної лікарні.

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