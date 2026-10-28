На Волині зіткнулися легковик і тягач: постраждали двоє людей
ДТП сталася 28 жовтня близько 06:50 у Луцькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На виїзді із села Чаруків зіткнулися автомобіль Volkswagen та сідловий тягач DAF.
Внаслідок аварії отримали травми двоє пасажирів легковика. Їх доставили до лікарні.
Попередньо, обидва водії були тверезими.
Поліція встановлює обставини аварії.
Нагадаємо, 27 жовтня на Тернопільщині лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Загинув водій, серед трьох травмованих – дитина.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Верховна Рада підтримала держбюджет-2027 у першому читанні
28 жовтня 2026, 13:05У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина
28 жовтня 2026, 12:55У Києві на парковці горіли автобуси
28 жовтня 2026, 12:47Зарплати чиновників до 80 тисяч гривень: Рада не підтримала обмеження
28 жовтня 2026, 12:37На Полтавщині військовий побив посадовця через арешт рахунку й залишив частину
28 жовтня 2026, 12:26У кількох регіонах України є знеструмлення після російських атак
28 жовтня 2026, 12:15Дрони атакували Чернігівщину: пошкоджені лікарня, склад і підприємство
28 жовтня 2026, 11:46Крали дрони у військових і продавали назад армії: 16 підозрюваних
28 жовтня 2026, 11:35"Нова пошта" почала збивати "Шахеди": чому це свідчить про проблеми державної системи ППО
28 жовтня 2026, 11:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів