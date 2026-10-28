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28 жовтня 2026, 17:55

На Херсонщині керівника фонду підозрюють у продажі двох авто, ввезених для військових

28 жовтня 2026, 17:55
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Фото: прокуратура Херсонської області
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На Херсонщині 52-річного чоловіка, який очолює благодійний фонд, підозрюють у продажі автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для Збройних сил України

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, чоловік заснував благодійний фонд у 2023 році. Одним із напрямів його діяльності була безоплатна передача гуманітарної допомоги українським військовим.

У серпні 2026 року через фонд в Україну ввезли два автомобілі — Nissan Qashqai та Mercedes-Benz Vito. Їх мали безоплатно передати ЗСУ.

Однак, за версією слідства, після проходження митного контролю автомобілі військовим не передали. Натомість підозрюваний разом зі спільниками знайшов покупця та продав транспорт за 9,5 тисячі доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 266 240 гривень.

Нагадаємо, що батька та сина підозрюють у ввезенні в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових із подальшим продажем за готівку. За даними слідства, за такою схемою вони ввезли та продали щонайменше 32 автомобілі загальною вартістю понад 2 млн грн.

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