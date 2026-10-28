На Рівненщині судитимуть трьох чоловіків за переправлення військовозобов’язаних за кордон

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині до суду скерували справу щодо трьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За даними слідства, вони обіцяли допомогти двом чоловікам виїхати з країни за $10 тисяч з кожного, а ще $1800 отримали за перевезення до готелю в Сарнах

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у травні 2026 року троє фігурантів запропонували двом чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон. За свої послуги вони планували отримати загалом $20 тисяч.

14 травня 59-річний житель Києва організував перевезення військовозобов’язаних із Хмельницької області до одного з готелів Сарн. За трансфер, як стверджують правоохоронці, він додатково отримав $1800.

Наступного дня чоловіки, дотримуючись вказівок 25-річного жителя Сарненського району, автомобілем Tesla об’їхали контрольно-пропускні пункти та дісталися узгодженого місця.

Однак під час передачі $20 тисяч 18-річному жителю Сарненського району всіх учасників схеми викрили правоохоронці.

59-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому та двом імовірним спільникам — 25 і 18 років — повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон, вчинене щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За інформацією поліції, підозрювані скористалися цією можливістю та внесли застави.

Досудове розслідування завершили, обвинувальні матеріали передали до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.