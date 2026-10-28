08:55  28 жовтня
У Хмельницькому екскаватор на смерть збив жінку на будівництві
11:41  28 жовтня
На Волині зіткнулися легковик і тягач: постраждали двоє людей
12:55  28 жовтня
У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2026, 18:11

На Рівненщині судитимуть трьох чоловіків за переправлення військовозобов’язаних за кордон

28 жовтня 2026, 18:11
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненської області
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині до суду скерували справу щодо трьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За даними слідства, вони обіцяли допомогти двом чоловікам виїхати з країни за $10 тисяч з кожного, а ще $1800 отримали за перевезення до готелю в Сарнах

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2026 року троє фігурантів запропонували двом чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон. За свої послуги вони планували отримати загалом $20 тисяч.

14 травня 59-річний житель Києва організував перевезення військовозобов’язаних із Хмельницької області до одного з готелів Сарн. За трансфер, як стверджують правоохоронці, він додатково отримав $1800.

Наступного дня чоловіки, дотримуючись вказівок 25-річного жителя Сарненського району, автомобілем Tesla об’їхали контрольно-пропускні пункти та дісталися узгодженого місця.

Однак під час передачі $20 тисяч 18-річному жителю Сарненського району всіх учасників схеми викрили правоохоронці.

59-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому та двом імовірним спільникам — 25 і 18 років — повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон, вчинене щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За інформацією поліції, підозрювані скористалися цією можливістю та внесли застави.

Досудове розслідування завершили, обвинувальні матеріали передали до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військові кордон Рівненська область переправа
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Києві судитимуть іноземця за пограбування в парку "Нивки"
28 жовтня 2026, 20:11
В Олешках розміновують маршрути для гуманітарної місії, — Лубінець
28 жовтня 2026, 19:52
У Києві керівницю компанії засудили до 8 років за привласнення 4 млн грн
28 жовтня 2026, 19:06
На Полтавщині судитимуть екскерівника ансамблю за сексуальні злочини
28 жовтня 2026, 18:55
В Одесі двох агентів РФ засудили до 15 років за диверсію на залізниці
28 жовтня 2026, 18:31
На Херсонщині керівника фонду підозрюють у продажі двох авто, ввезених для військових
28 жовтня 2026, 17:55
У Києві через ДТП ускладнений рух на Кільцевій дорозі
28 жовтня 2026, 17:34
На Волині засудили трьох посадовців за незаконну приватизацію 10 га землі
28 жовтня 2026, 17:07
У Франківську п’яна жінка викрала Mercedes із лікарні та врізалася в дерево
28 жовтня 2026, 16:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »