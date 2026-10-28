На Київщині постачальник електроенергії має повернути громаді майже 1,5 млн грн

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині суд зобов’язав постачальника електроенергії повернути до бюджету територіальної громади Фастівського району майже 1,5 млн грн, безпідставно сплачених за електроенергію

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокурорів, у 2021 році територіальна громада уклала з товариством договір на постачання електроенергії для забезпечення потреб електроустановок.

Упродовж дії договору сторони неодноразово підписували додаткові угоди, якими підвищували ціну. У результаті вартість електроенергії зросла на 161,5% від початкової ціни, визначеної за результатами конкурентної закупівлі.

Водночас, як встановила прокуратура, належного обґрунтування та документального підтвердження відповідного коливання ринкової ціни не надали.

Фастівська окружна прокуратура звернулася до суду. Суд погодився з її доводами, визнав додаткові угоди такими, що не відповідають вимогам Закону України "Про публічні закупівлі", та постановив стягнути з постачальника майже 1,5 млн грн на користь громади.

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