На Полтавщині судитимуть екскерівника ансамблю за сексуальні злочини

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Полтавщині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника й тренера танцювального ансамблю, якого обвинувачують у розпусних діях і сексуальному насильстві щодо шести малолітніх та неповнолітніх вихованок

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews .

За версією слідства, чоловік під вигаданими приводами запрошував дівчат до свого кабінету, де вчиняв щодо них сексуальні злочини. Інкриміновані йому дії також відбувалися в роздягальні навчального закладу, приміщення якого орендував танцювальний ансамбль.

Про можливі злочини стало відомо після того, як колишні вихованки ансамблю почали публічно розповідати про пережите насильство в соціальних мережах. Ці дописи виявили прокурори й ініціювали розслідування.

Спочатку правоохоронці встановили чотирьох потерпілих. Згодом до них звернулися ще дві жінки, які також повідомили про насильство з боку колишнього керівника ансамблю.

Ювенальні прокурори Кременчуцької окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові інкримінують розпусні дії та інші злочини проти статевої недоторканності дітей.

У серпні 2026 року обвинувачений звільнився з роботи в ансамблі. Його вину має встановити суд.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.