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28 жовтня 2026, 20:55

Землі полігонів, ділянки біля кордону та оборонні закупівлі: суди задовольнили позови на 60 млрд грн

28 жовтня 2026, 20:55
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Упродовж 2026 року суди задовольнили 275 позовів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони на загальну суму 60 млрд грн. Загалом прокурори подали 438 позовів на 69 млрд грн, щоб захистити інтереси держави

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними відомства, прокурори також забезпечили фактичне виконання судових рішень на загальну суму 95,2 млрд грн. Із них до бюджету реально надійшло 397 млн грн.

Серед результатів роботи за програмою "Оборонний інтерес" в Офісі генерального прокурора навели кілька прикладів із різних регіонів.

На Рівненщині суд визнав недійсним договір щодо 30 тисяч гектарів території, на якій розташований військовий полігон, і зобов’язав звільнити ці землі.

На Одещині підприємство зобов’язали звільнити понад 443 гектари земель оборони. Їхня вартість за нормативною грошовою оцінкою перевищує 620 млн грн.

На Волині суд постановив витребувати 16,2 гектара землі поблизу кордону з Білоруссю. Вартість ділянки становить 34,5 млн грн.

У Києві суд задовольнив позов про стягнення з постачальника 24 млн грн штрафних санкцій за затримку постачання товарів для Національної гвардії більш ніж на 200 днів.

У прокуратурі зазначають, що продовжують роботу із захисту державних земель, військового майна та інтересів держави у сфері оборонних закупівель.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.

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