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28 жовтня 2026, 19:06

У Києві керівницю компанії засудили до 8 років за привласнення 4 млн грн

28 жовтня 2026, 19:06
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Фото ілюстративне
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Керівницю приватної компанії, яка отримала 4 млн грн бюджетних коштів за невиконані роботи з паспортизації малих річок і водойм Києва, засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після отримання грошей жінка виїхала до Росії, її судили заочно

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними прокуратури, у 2020 році приватне товариство уклало договір із комунальним підприємством "ПЛЕСО" на виконання комплексних інженерних послуг — паспортизацію малих річок і водойм столиці.

Однак, як довели прокурори в суді, роботи не виконали в повному обсязі, а паспорти водних об’єктів не виготовили. Попри це, керівниця компанії на підставі підроблених документів отримала від комунального підприємства 4 млн грн за ці послуги.

Після цього жінка виїхала до РФ. Їй заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук. Справу розглядали в межах спеціального судового провадження.

Дніпровський районний суд Києва визнав обвинувачену винною та призначив їй 8 років позбавлення волі. Також суд заборонив їй протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і постановив конфіскувати її майно.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокуратури про відшкодування завданих збитків. На нерухомість засудженої наклали арешт.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.

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