У лікарні на Житомирщині померла новонароджена дитина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливу лікарську недбалість після смерті новонародженої дитини у пологовому відділенні Коростенської лікарні

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про ймовірне неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків, що могло спричинити смерть немовляти.

Зокрема, 30-річній жінці провели кесарів розтин, після чого дитина померла через добу. У поширеній фотокопії свідоцтва про смерть причиною вказана пологова травма шийного відділу хребта.

За цим фактом Коростенська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

У межах досудового розслідування правоохоронці перевірять обставини, викладені в публікації, та нададуть їм правову оцінку.

Нагадаємо, на Одещині начальниці Служби у справах дітей повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила загибель немовляти. За даними слідства, посадовиця знала про неналежні умови проживання дітей у родині, однак не забезпечила їхнього своєчасного вилучення.