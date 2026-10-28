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28 жовтня 2026, 18:31

В Одесі двох агентів РФ засудили до 15 років за диверсію на залізниці

28 жовтня 2026, 18:31
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Фото: прокуратура Одеської області
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Двох російських агентів, які в лютому 2025 року підпалили релейну шафу на залізничній лінії до портової інфраструктури в Одесі, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожного

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними СБУ, обох фігурантів затримали невдовзі після диверсії. Вони підпалили релейну шафу сигнальної установки на залізничній лінії, якою здійснюють вантажні перевезення в напрямку морського порту.

Як встановило розслідування, завдання російських спецслужб виконував житель Одеси, раніше судимий за крадіжки, грабіж і шахрайство. За інформацією СБУ, представники РФ вийшли на нього через тематичні чати в Telegram, де він шукав можливості швидкого заробітку.

За обіцянку грошей чоловік погодився підпалити об’єкт залізничної інфраструктури. До виконання завдання він залучив свою безробітну знайому.

Як повідомляє СБУ, спільники придбали запальну суміш і близько шостої ранку прибули до релейної шафи та підпалили її. За версією слідства, таким чином російська сторона намагалася порушити логістику вантажних перевезень до морського порту.

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці вилучили кілька мобільних телефонів, у яких, за даними слідства, містилися докази співпраці з РФ.

Суд визнав обох фігурантів винними в диверсії, вчиненій групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану — за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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