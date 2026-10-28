В Одесі двох агентів РФ засудили до 15 років за диверсію на залізниці

Фото: прокуратура Одеської області

Двох російських агентів, які в лютому 2025 року підпалили релейну шафу на залізничній лінії до портової інфраструктури в Одесі, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожного

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews .

За даними СБУ, обох фігурантів затримали невдовзі після диверсії. Вони підпалили релейну шафу сигнальної установки на залізничній лінії, якою здійснюють вантажні перевезення в напрямку морського порту.

Як встановило розслідування, завдання російських спецслужб виконував житель Одеси, раніше судимий за крадіжки, грабіж і шахрайство. За інформацією СБУ, представники РФ вийшли на нього через тематичні чати в Telegram, де він шукав можливості швидкого заробітку.

За обіцянку грошей чоловік погодився підпалити об’єкт залізничної інфраструктури. До виконання завдання він залучив свою безробітну знайому.

Як повідомляє СБУ, спільники придбали запальну суміш і близько шостої ранку прибули до релейної шафи та підпалили її. За версією слідства, таким чином російська сторона намагалася порушити логістику вантажних перевезень до морського порту.

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці вилучили кілька мобільних телефонів, у яких, за даними слідства, містилися докази співпраці з РФ.

Суд визнав обох фігурантів винними в диверсії, вчиненій групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану — за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.