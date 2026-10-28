У Києві через ДТП ускладнений рух на Кільцевій дорозі
На Кільцевій дорозі Києва 28 жовтня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту в напрямку Жулянського шляхопроводу
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
"У зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений в напрямку Жулянського шляхопроводу", - йдеться у повідомленні.
Водіям радять врахувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обрати альтернативний шлях.
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