У Києві судитимуть іноземця за пограбування в парку "Нивки"

Фото: поліція Києва

У Києві судитимуть 35-річного іноземця, якого обвинувачують у пограбуванні жінки в парку "Нивки". За даними поліції, чоловік зірвав із шиї киянки золотий ланцюжок вартістю 60 тисяч гривень і втік. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Інцидент стався у вересні 2026 року на Берестейському проспекті. Жінка йшла парком, коли до неї підбіг незнайомець, зірвав із шиї золотий ланцюжок і втік.

Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження, простежили маршрут пересування нападника та встановили його особу. Ним виявився 35-річний іноземець, який тривалий час проживає в Києві.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.