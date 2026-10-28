У Києві судитимуть іноземця за пограбування в парку "Нивки"
У Києві судитимуть 35-річного іноземця, якого обвинувачують у пограбуванні жінки в парку "Нивки". За даними поліції, чоловік зірвав із шиї киянки золотий ланцюжок вартістю 60 тисяч гривень і втік. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався у вересні 2026 року на Берестейському проспекті. Жінка йшла парком, коли до неї підбіг незнайомець, зірвав із шиї золотий ланцюжок і втік.
Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження, простежили маршрут пересування нападника та встановили його особу. Ним виявився 35-річний іноземець, який тривалий час проживає в Києві.
Наразі обвинувальний акт скерували до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.