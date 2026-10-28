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28 жовтня 2026, 20:11

У Києві судитимуть іноземця за пограбування в парку "Нивки"

28 жовтня 2026, 20:11
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Фото: поліція Києва
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У Києві судитимуть 35-річного іноземця, якого обвинувачують у пограбуванні жінки в парку "Нивки". За даними поліції, чоловік зірвав із шиї киянки золотий ланцюжок вартістю 60 тисяч гривень і втік. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у вересні 2026 року на Берестейському проспекті. Жінка йшла парком, коли до неї підбіг незнайомець, зірвав із шиї золотий ланцюжок і втік.

Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження, простежили маршрут пересування нападника та встановили його особу. Ним виявився 35-річний іноземець, який тривалий час проживає в Києві.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.

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