В Олешках розміновують маршрути для гуманітарної місії, — Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець/телеграм

У районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині триває розмінування маршрутів для гуманітарної місії, яка має допомогти цивільному населенню. Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого сторони дотримуються

Про це Лубінець повідомив у Телеграмі, передає RegioNews ​.

За його словами, підготовку місії продовжують спільно з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою.

Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп, чиї зусилля, за словами омбудсмана, допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання.

Наразі розмінування маршрутів є одним із ключових етапів підготовки. Воно має забезпечити безпечне доправлення гуманітарної допомоги до міста та подальший виїзд цивільних, які хочуть його залишити.

"Продовжуємо роботу, ставлячи на перше місце життя й безпеку цивільних", — наголосив Лубінець.

За його словами, сторони продовжують працювати над реалізацією місії, щоб допомогти людям і забезпечити їм можливість дістатися безпечної території.

Нагадаємо, що в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини розпочалася гуманітарна місія з порятунку українців. У районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню.

Раніше український та російський генеральні штаби повідомили, що з ночі 27 жовтня запроваджують режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

У Генштабі ЗСУ також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію про маршрути пересування людей і гуманітарних колон під час організації евакуації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, намагатиметься організувати евакуацію мешканців окупованих Олешок так, щоб люди виїжджали в напрямку РФ, а не на підконтрольну Україні територію.

За даними Херсонської ОВА, в окупованих Олешках близько 2 тисяч українців, серед яких майже 50 дітей, залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Від березня українські військові доставляють жителям продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників.