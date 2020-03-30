Увесь колектив інфекційного відділення лікарні в Житомирі пише заяви на звільнення
Таку інформацію оприлюднила в соцмережі Facebook користувач Mashuna Saharok, пише RegioNews.
"Увесь колектив інфекційного відділення м. Житомира пише заяви на звільнення у зв’язку з несправедливим звинуваченням в корупції та поборах працівників відділення і з неможливістю виконувати свої функціональні обов’язки", - написала вона.
Житомирські інфекціоністи вимагають спростування цієї інформації і вибачень у мера міста Сергія Сухомлина.
"Вимагаємо у мера міста Житомира Сухомлина публічного вибачення та спростування звинувачень на адрес медпрацівників інфекційного відділення", - йдеться у дописі.
Довели....кто следующий??...и это только начало ..../терпения,сил Вам и справедливости!Опубліковано Mashuna Saharok Понеділок, 30 березня 2020 р.
Мер Житомира Сергій Сухомлин прокоментував місцевому виданню Житомир.info інформацію про заяви на звільнення, які написали всі працівники інфекційного відділення лікарні №1.
"Лікарів інфекційного відділення образила ситуація навколо інформації про благодійні внески, але лише завдяки цим внескам в них був запас матеріалів на перший час. Я зустрівся з колективом, ми обговорили ситуацію, що склалася: люди готові працювати, я їм за це дуже вдячний, вони справжні патріоти. І я закликаю засоби масової інформації, особливо в цей час, дуже уважно ставитися до роботи медиків й підтримувати їх в тій ситуації, яка склалася", - пояснив мер Житомира.
Нагадаємо, 27 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що має підтвердження того, що в міській лікарні №1 з пацієнтів вимагають "благодійні внески" за експрес-тести на коронавірус. За це головний лікар лікарні №1 Володимир Мордюк та завідуюча інфекційним відділенням Оксана Волкова отримають догани, а гроші мають бути повернуті пацієнтам, бо, за словами мера, брати гроші навіть як благодійні внески у такий час неприпустимо.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 19:16 30 березня На Донбасі загинув один український військовий, четверо поранені - штаб
- 19:13 30 березня У Херсонській області помер чоловік із ознаками COVID-19, який сидів на самоізоляції
- 18:50 30 березня Львівщина: ціни на продовольчі товари зросли від 11 до 30%
- 18:43 30 березня Коронавірус в Україні: з'явився тривожний прогноз
- 18:38 30 березня Ємець звинуватив у своїй відставці Супрун
- 18:30 30 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 17:27 30 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:30 30 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів