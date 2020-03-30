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Валерія Ясницька
журналіст
30 березня 2020, 17:02 28

Увесь колектив інфекційного відділення лікарні в Житомирі пише заяви на звільнення

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30 березня 2020, 17:02 28
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Працівники відділення стверджують, що їх несправедливо звинуватили у корупції та поборах і вимагають від мера міста вибачень і спростування
Фото: Cторінка Mashuna Saharok у Facebook
Працівники відділення стверджують, що їх несправедливо звинуватили у корупції та поборах і вимагають від мера міста вибачень і спростування

Таку інформацію оприлюднила в соцмережі Facebook користувач Mashuna Saharok, пише RegioNews.

"Увесь колектив інфекційного відділення м. Житомира пише заяви на звільнення у зв’язку з несправедливим звинуваченням в корупції та поборах працівників відділення і з неможливістю виконувати свої функціональні обов’язки", - написала вона.

Житомирські інфекціоністи вимагають спростування цієї інформації і вибачень у мера міста Сергія Сухомлина.

"Вимагаємо у мера міста Житомира Сухомлина публічного вибачення та спростування звинувачень на адрес медпрацівників інфекційного відділення", - йдеться у дописі.

Довели....кто следующий??...и это только начало ..../терпения,сил Вам и справедливости!

Опубліковано Mashuna Saharok Понеділок, 30 березня 2020 р.

Мер Житомира Сергій Сухомлин прокоментував місцевому виданню Житомир.info інформацію про заяви на звільнення, які написали всі працівники інфекційного відділення лікарні №1.

"Лікарів інфекційного відділення образила ситуація навколо інформації про благодійні внески, але лише завдяки цим внескам в них був запас матеріалів на перший час. Я зустрівся з колективом, ми обговорили ситуацію, що склалася: люди готові працювати, я їм за це дуже вдячний, вони справжні патріоти. І я закликаю засоби масової інформації, особливо в цей час, дуже уважно ставитися до роботи медиків й підтримувати їх в тій ситуації, яка склалася", - пояснив мер Житомира.

Нагадаємо, 27 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що має підтвердження того, що в міській лікарні №1 з пацієнтів вимагають "благодійні внески" за експрес-тести на коронавірус. За це головний лікар лікарні №1 Володимир Мордюк та завідуюча інфекційним відділенням Оксана Волкова отримають догани, а гроші мають бути повернуті пацієнтам, бо, за словами мера, брати гроші навіть як благодійні внески у такий час неприпустимо.

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Автор(и) статті: Валерія Ясницька

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