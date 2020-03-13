В аптеках Житомира обмежили продаж медичних масок
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання zhitomir-online.
Зазнчачається, що можна купити лише дві маски в одні руки за ціною 14 гривень за одину.
"Більше продавати в одні руки не маю права, бо масок дуже мало", – пояснили в аптеці.
Також більшість міських аптек мають намір продавати кожну маску за 20 гривень і також обмежити кількість продажу в одні руки.
В усіх аптеках міста спостерігається дефіцит на дезінфектори, їх практично немає.
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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
Коронавірус виявили у 71-річної пенсіонерки, яка повернулася з Польщі та гостювала у родичів у Львові. Виявлено щонайменше 22 людини, з якими вона контактувала. Вони - ізольовані. Також жінка 8 Березня відвідувала церкву.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
В Україні перша смерть від коронавірусу: померла жінка із Житомирщини. 71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.
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