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12 березня 2020, 21:07 26

Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих

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У Чернівцях на коронавірус захворів 65-річний чоловік, дружина якого останні 14 днів була на заробітках в Італії, передає кореспондент RegioNews.

Cама дружина хворого чоловіка перебуває на самоізоляції, вона здорова і жодних ознак хвороби не має.

"У світі є визначені випадки так званого носіння вірусу безсимптомного. Можливо Україна зіштовхнулася саме з таким випадком. Це будуть досліджувати додатково епідеміологи. Дружина хворого чоловіка на самоізоляції, вона під санітарним спостереженням лікарів", - сказала заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

У хворого чоловіка температура до 38 градусів, ознаки кашлю, рентген пневмонії не показав.

Осіб, які контактували з хворим, вже визначили. Вони знаходяться під наглядом медиків.

Дещо гірша ситуація на Житомирщині. Пацієнтка з коронавірусом не відразу звернулась за допомогою лікарів і не самоізолювалась після приїзду з-за кордону, повідомили на брифінгу в Житомирській ОДА.

70-річна жінка з Житомирської області повернулась 1 березня з Польщі до Радомишля.

"На жаль, пацієнтка не в перший день звернулась за допомогою. Зразу, як приїхала, не самоізолювалась, коли відчула перші симптоми захворювання", — заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

3 березня у жінки погіршилось самопочуття, але вона не зверталася до лікарів. Її госпіталізували до райлікарні у Радомишлі 12 березня.

Стан жінки середньої тяжкості, вона перебуває в інфекційному відділені.
Медики виявили шість контактних людей, які разом із нею проживають. Вони перебувають вдома на обсервації, поки у них немає симптомів коронавірусу.

"Були гості у людей. Встановлено 4 осіб, двоє з них жителі Радомишля, які перебувають вдома на обсервації. Ще двоє — жителі Києва. Вони також будуть на обсервації", — зазначив глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Також в ОДА повідомили, що 8 березня жінка відвідала церкву. Директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов повідомив, що "поінформували відповідні служби, щоб провели роботи зі священиками".

Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення першого випадку коронавірусу в Чернівцях.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


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