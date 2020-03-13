Коронавірус в Житомирі: лікарню та сім'ю інфікованої охороняє поліція

В Радомишлі поліція охороняє будинок, де в самоізоляції перебувають близькі хворої на коронвірусну інфекцію жінки

Фото: pixabay

В Радомишлі поліція охороняє будинок, де в самоізоляції перебувають близькі хворої на коронвірусну інфекцію жінки

Про це в ході брифінгу 13 березня повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає RegioNews.

Зазначається, що робота поліцейських переведена в посилений режим несення служби.

"Виявили людей, які контактували. Зараз її сім’я знаходиться в самоізоляції, її охороняють. Взагалі у нас поліція в Радомишлі переведена на посилений варіант несення служби, і сім’я охороняється патрульними, лікарня охороняється патрульними. Виявлені всі медичні працівники, які були в контакті безпосередньо з хворою, і вони теж знаходяться на ізоляції", – повідомила Остапченко.

За її словами, ситуація в місті контрольована, поліція і адміністрація проводить моніторинг ситуації задля уникнення паніки.

Повідомляється, що на в'їздах та виїздах із міста проводитимуть температурний скринінг, однак повністю обмежувати переміщення людей покищо не планують.

"Поліція, патрульні забезпечені засобами захисту. І вони будуть проводити температурний скринінг. У нас немає достатньої кількості лікарів, щоб поставити їх в кожну патрульну машину, тому це буде робитись засобами патрульної поліції", – сказала Остапченко.

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11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.