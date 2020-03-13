В аптеках Житомира ограничили продажу медицинских масок

В аптеках города Житомир ограничили продажу недавно завезенных защитных медицинских масок

Фото: flickr

В аптеках города Житомир ограничили продажу недавно завезенных защитных медицинских масок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание zhitomir-online.

Зазнчачаеться, что можно купить только две маски в одни руки по цене 14 гривен за штуку.

"Больше продавать в одни руки не имею права, потому масок очень мало", - объяснили в аптеке.

Также большинство городских аптек намерены продавать каждую маску за 20 гривен и также ограничить количество продаж в одни руки.

Во всех аптеках города наблюдается дефицит на дезинфекторы, их практически нет.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

Коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированы. Также женщина 8 марта посещала церковь.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

В Украине первая смерть от коронавируса: умерла женщина из Житомирщины. 71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.