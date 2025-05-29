Удар КАБами по селу на Запоріжжі: кількість жертв і постраждалих зросла
Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару КАБами по селу Верхня Терса Пологівського району зросла до двох. Поранення дістали троє мирних жителів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Загинули двоє чоловіків. Трьом людям – двом жінкам і чоловікові знадобилася допомога медиків", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса. В населеному пункті повністю зруйновані п’ять та пошкоджені 50 приватних будинків.
Раніше повідомлялося про одну загиблу та одну поранену людину.
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