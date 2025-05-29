Росіяни скинули авіабомби на село у Запорізькій області: під завалами є люди
Вдосвіта 29 травня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса у Пологівському районі Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, щонайменше п'ять авіабомб влучили у приватну забудову. Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені житлові будинки.
Наразі під завалами залишаються люди.
Рятувальники та інші служби екстреного реагування працюють на місці, розбираючи завали та надаючи допомогу постраждалим.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
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