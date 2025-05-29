10:51  29 травня
У Києві та області – жовтий рівень небезпеки через грозу
05:45  29 травня
Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині
04:20  29 травня
Українці купили в Польщі квартир на 1,5 мільярда євро
UA | RU
UA | RU
29 травня 2025, 12:34

У ДСНС показали наслідки удару по Запорізькій області: росіяни скинули п’ять авіабомб

29 травня 2025, 12:34
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вранці, 29 травня, російські війська завдали щонайменше п’ять ударів керованими авіабомбами по селу Верхня Терса Пологівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

У ході пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку чоловіка та передали його медикам. На жаль, через травми, несумісні з життям, він помер. Ще одна людина поранена.

Крім того, через ворожу атаку сталося руйнування житлового будинку з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса вдосвіта 29 травня. В селі повністю зруйновані п’ять, пошкоджені 50 приватних будинків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли рятувальники Запорізька область постраждалі авіаудар загибла
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
На Луганщині екскерівник міграційної служби незаконно нараховував собі майже 350 тис. грн премій
29 травня 2025, 13:09
На Донеччині судитимуть керівника ДСНС, який дозволив підлеглому займатись власним СТО замість служби
29 травня 2025, 13:04
На Житомирщині п'яні чоловіки напали на правоохоронців
29 травня 2025, 12:57
На Дніпропетровщині судитимуть командира в/ч, який змушував солдатів будувати будинки для родичів
29 травня 2025, 12:53
На Рівненщині ДБР затримало правоохоронця, який за 1200 доларів допомагав військовозобов’язаним чоловікам
29 травня 2025, 12:37
Росіяни атакували дроном Берислав: двоє загиблих
29 травня 2025, 12:22
Рятувальники ліквідували масштабні пожежі після ударів БпЛА на Сумщині
29 травня 2025, 12:11
На Одещині судитимуть посадовця Міграційної служби, який приховав у декларації понад 83 млн грн
29 травня 2025, 11:59
Росіяни вдарили балістикою по фермі на Миколаївщині: є загиблий та поранені
29 травня 2025, 11:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »