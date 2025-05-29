фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

У ході пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку чоловіка та передали його медикам. На жаль, через травми, несумісні з життям, він помер. Ще одна людина поранена.

Крім того, через ворожу атаку сталося руйнування житлового будинку з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса вдосвіта 29 травня. В селі повністю зруйновані п’ять, пошкоджені 50 приватних будинків.